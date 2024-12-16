Про який "прогрес" щодо завершення війни говорить Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський повинен готуватися до укладання договору щодо завершення війни в Україні. За словами республіканця, у нього стався прогрес у розумінні мирного урегулювання російсько-української війни.

Трамп зауважив, що російсько-українська війна – це набагато складніша історія, аніж ситуація на Близькому Сході. Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко припустив 24 Каналу, що республіканець починає розуміти, що війна в Україні – це така проста ситуація, як йому здавалося раніше.

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"Він зараз намагається у якийсь спосіб боротися з цією складністю, з тим, щоб спробувати узгодити між собою свій більш популістичний підхід, спрощене розв’язання досить складних проблем, непросту реальність, яка складається з дуже багатьох факторів. Для того, щоб всі ці фактори узгодити, очевидно, недостатньо лише його бажання чи його бачення самого себе як майстра укладання угод", – сказав він.

Урегулювання війни в Україні

На думку Тараса Жовтенка, нещодавнє інтерв'ю Дональда Трампа журналу Time свідчить про те, що Трамп починає розуміти всю складність ситуації з війною Росії проти України. У його заявах є певна конкретика, однак її замало.

Зокрема, новообраного американського лідера запитували, чи може він залишити Україну без допомоги, без політичної та військово-технічної підтримки. Трамп почав трохи плутатися, вважає експерт з міжнародної безпеки.

Він був змушений сказати, що Україну він залишити не може, тому що він розглядає Україну як фактор геополітичного тиску на Росію і на путінський режим. Тобто у цій відповіді він намагався для себе самого навіть примирити дві суперечливі позиції, які намагаються ужитися в його реальності, в його баченні російсько-української війни, ситуації з безпекою в Європі,

– пояснив він.

Очевидно, що наразі Трамп не має цілісної картини щодо війни в Україні. Він намагається осмислити, який вигляд повинен мати механізм мирного розв’язання російсько-української війни. До його інавгурації навряд чи ми почуємо його остаточний план.

По деяких позиціях Дональд Трамп має досить тверде бачення. Зокрема, не дуже позитивне сприйняття перспективи членства України в НАТО. Республіканець говорить про те, що американські війська не будуть брати участь у майбутній миротворчій місії західних країн на українській території. Новообраний лідер США переконаний, що Європа повинна забезпечувати безпеку України, гарантувати припинення вогню, подальше мирне врегулювання.

"Він говорить про те, що насамперед європейські країни повинні нести цей тягар відповідальності. Вони повинні більше вкладатися у власну безпеку. Саме європейські країни і їхні збройні сили повинні формувати основу цього майбутнього миротворчого контингенту західних країн, який може бути розгорнутий в Україні. На цьому вся конкретика закінчується", – підкреслив Жовтенко.