О каком "прогрессе" относительно завершения войны говорит Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен готовиться к заключению договора по завершению войны в Украине. По словам республиканца, у него произошел прогресс в понимании мирного урегулирования российско-украинской войны.

Трамп отметил, что российско-украинская война – это гораздо более сложная история, чем ситуация на Ближнем Востоке. Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко предположил 24 Каналу, что республиканец начинает понимать, что война в Украине – это такая простая ситуация, как ему казалось раньше.

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"Он сейчас пытается каким-то образом бороться с этой сложностью, с тем, чтобы попытаться согласовать между собой свой более популистский подход, упрощенное решение достаточно сложных проблем, непростую реальность, которая состоит из очень многих факторов. Для того, чтобы все эти факторы согласовать, очевидно, недостаточно только его желания или его видения самого себя как мастера заключения сделок", – сказал он.

Урегулирование войны в Украине

По мнению Тараса Жовтенко, недавнее интервью Дональда Трампа журналу Time свидетельствует о том, что Трамп начинает понимать всю сложность ситуации с войной России против Украины. В его заявлениях есть определенная конкретика, однако ее мало.

В частности, новоизбранного американского лидера спрашивали, может ли он оставить Украину без помощи, без политической и военно-технической поддержки. Трамп начал немного путаться, считает эксперт по международной безопасности.

Он был вынужден сказать, что Украину он оставить не может, потому что он рассматривает Украину как фактор геополитического давления на Россию и на путинский режим. То есть в этом ответе он пытался для себя самого даже примирить две противоречивые позиции, которые пытаются ужиться в его реальности, в его видении российско-украинской войны, ситуации с безопасностью в Европе,

– объяснил он.

Очевидно, что сейчас Трамп не имеет целостной картины по войне в Украине. Он пытается осмыслить, как должен выглядеть механизм мирного решения российско-украинской войны. До его инаугурации вряд ли мы услышим его окончательный план.

По некоторым позициям Дональд Трамп имеет достаточно твердое видение. В частности, не очень позитивное восприятие перспективы членства Украины в НАТО. Республиканец говорит о том, что американские войска не будут участвовать в предстоящей миротворческой миссии западных стран на украинской территории. Новоизбранный лидер США убежден, что Европа должна обеспечивать безопасность Украины, гарантировать прекращение огня, дальнейшее мирное урегулирование.

"Он говорит о том, что прежде всего европейские страны должны нести это бремя ответственности. Они должны больше вкладываться в собственную безопасность. Именно европейские страны и их вооруженные силы должны формировать основу этого будущего миротворческого контингента западных стран, который может быть развернут в Украине. На этом вся конкретика заканчивается", – подчеркнул Жовтенко.

Отмена разрешения на удары вглубь России

Дональд Трамп заявил, что может отменить разрешение для Украины на удары западным оружием вглубь территории России, которое предоставила администрация действующего президента США Джо Байдена. Однако, как объяснил эксперт по международной безопасности, изначально была встреча Байдена и Трампа, начался процесс тесной коммуникации. Нынешний лидер точно делился с республиканцем всеми уже сделанными инициативами, которые планирует сделать.

В частности, Байден проговаривал с Трампом вопрос снятия запрета ВСУ на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь России. Новоизбранный президент США воспринял это абсолютно нормально.

Скорее всего, эти заявления, которые мы слышим сейчас – это, прежде всего, игра уже на усиление позиции самого Трампа на предстоящих переговорах. То есть, он должен тоже, по своей собственной логике, продемонстрировать Путину, что он тоже готов к определенным компромиссам. Но за эти компромиссы Путину тоже придется пойти на определенные уступки,

– предположил Жовтенко.

Создание буферной зоны

На вопрос журналистов, должна ли Украина уступить России часть своей территории, Трамп ответил, что там нет ни одного здания, и люди туда не вернутся. Тарас Жовтенко считает, что это заявление также звучало с точки зрения предстоящего переговорного процесса.

Такая характеристика происходящего на оккупированных территориях резонирует с инициативами, которые озвучивала команда Трампа по созданию буферной зоны. Это может быть намеком и российской, и украинской стороне, что, вероятно, буферная зона будет распространяться именно на эти территории.

Это тоже может быть одним из таких тестовых вариантов озвучивания одной из версий развития событий. Сам Трамп озвучивает эти вещи, будет ждать, какой будет реакция в Москве на это заявление, обратят ли на нее внимание. Если обратят, то как. Также какой будет реакция в Украине,

– сказал эксперт по международной безопасности.

По его словам, это продолжение подготовки стратегии Трампа к предстоящим переговорам. Эти заявления республиканца могут быть анонсами его возможных действий с точки зрения мирного урегулирования, компромиссов, на которые он может пойти.

"Это, с одной стороны, продолжение процесса формирования самим Трампом собственного видения мирного урегулирования. С другой стороны, это многовекторность, продолжение режима тестирования разных подходов, взглядов, инструментов, которые можно будет использовать в переговорном процессе, в этом мирном урегулировании", – предположил Жовтенко.