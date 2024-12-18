Радикалізація позицій України та Росії, й прихід Трампа до влади

3 роки тому Московія висунула США і їх союзникам ультиматум – або ви "обнуляєте" Європейську архітектуру безпеки до налаштувань зразка початку 1997 року, або Москва починає велику війну проти України.

Україна більше не погодиться на "сіру зону"

Блеф не вдався (може, і не очікували в Кремлі, що вдасться). Як наслідок до кінця підходить 3-й рік повномасштабної агресії Московії проти України. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

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При цьому бойові дії лише унаочнили політичні моменти очевидні й до 24 лютого 2022 року. Перш за все те, що Москва недостатньо сильна для радикальної ревізії європейського порядку на свою користь. Однак вона достатньо сильна, щоб генерувати проблеми й ризики для відповідного порядку.

В той час як США і їх союзники і далі не хочуть/не можуть змусити Москву остаточно і безповоротно прийняти чинний порядок, включно із тим, що Україна і її суверенітет з погляду свободи вибору вектора зовнішньої політики це доконана реальність. Хоча при цьому США і їх союзники готові виділяти ресурси, щоб не дати Московії реалізувати свої плани.

А ми посеред цього всього – з усіма наслідками для нас як держави й нації.

Єдине, що така війна і такі жертви призвели до подальшої радикалізації позицій як України, так і нашого противника.

Україна більше не хоче бути сірою зоною, коштом безпеки й інтересів якої будувалася європейська система безпеки, де намагалися таки знайти певну модель співіснування з Московією.

В той час Московія так обставляє свою позицію і так вибудовує аргументацію/ідеологію, що її безпека і подальше існування України як функціональної країни несумісні.

Це от та політична реальність із якою має працювати Дональд Трамп і його команда із 20 січня 2025 року.