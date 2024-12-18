Радикализация позиций Украины и России, и приход Трампа к власти

3 года назад Московия выдвинула США и их союзникам ультиматум – или вы "обнуляете" Европейскую архитектуру безопасности до настроек образца начала 1997 года, или Москва начинает большую войну против Украины.

Украина больше не согласится на "серую зону"

Блеф не удался (может, и не ожидали в Кремле, что удастся). Как следствие к концу подходит 3-й год полномасштабной агрессии Московии против Украины. Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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При этом боевые действия лишь сделали очевидными политические моменты, о которых знали и до 24 февраля 2022 года. Прежде всего, то, что Москва недостаточно сильна для радикальной ревизии европейского порядка в свою пользу. Однако она достаточно сильна, чтобы генерировать проблемы и риски для соответствующего порядка.

В то время как США и их союзники и дальше не хотят/не могут заставить Москву окончательно и бесповоротно принять действующий порядок, включая то, что Украина и ее суверенитет с точки зрения свободы выбора вектора внешней политики это свершившаяся реальность. Хотя при этом США и их союзники готовы выделять ресурсы, чтобы не дать Московии реализовать свои планы.

А мы посреди этого всего – со всеми последствиями для нас как государства и нации.

Единственное, что такая война и такие жертвы привели к дальнейшей радикализации позиций как Украины, так и нашего противника.

Украина больше не хочет быть серой зоной, за счет безопасности и интересов которой строилась европейская система безопасности, где пытались таки найти определенную модель сосуществования с Московией.

В то время Московия так обставляет свою позицию и так выстраивает аргументацию/идеологию, что ее безопасность и дальнейшее существование Украины как функциональной страны несовместимы.

Это вот та политическая реальность, с которой должен работать Дональд Трамп и его команда с 20 января 2025 года.