"Путін — х*йло" і "Fuck Russia": громадський транспорт Тбілісі зустрічав місцевих із сюрпризом

У громадському транспорті Тбілісі у п'ятницю, 24 січня, місцевих мешканців зустрічали із сюрпризом – протестними закликами, які лунали із валідаторів. Місцева влада повідомила про кібератаку на систему оплати проїзду.

Доки валідатори не відключили, із них звучали слова "Путін – х*йло" та "Fuck Russia". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Tbilisi life.

Через кібератаку проїзд у транспорті Тбілісі зробили безкоштовним

У мережі показали відео із транспорту. На них чути, як із валідаторів йде звук із різними фразами, які грузини використовують на протестах, зокрема, "Glory to Ukraine, Glory to Georgia, Fuck Russia", а ще "I am Georgian and therefore I am European" ("Я грузин, а значить, я – європеєць") – слова експрем'єра Грузії Зураба Жванії у 1999 році на засіданні ПАРЄ. Лунав також гімн.

Ще одна варіація – звук, який включали спецпризначенці під час розгону перед використанням водомета.

Також місцеві слухали уривок нецензурного висловлювання футболіста та "президента" Грузії Михаїла Кавелашвілі.

У мерії Тбілісі згодом заявили, що систему оплати проїзду доведеться відключити. До усунення наслідків кібератаки, місцеві зможуть їздити у транспорті безкоштовно.

"У зв'язку з передбачуваною кібератакою систему оплати проїзду пасажирів у громадському транспорті буде тимчасово відключено. На пристроях, встановлених у громадському транспорті, технічну підтримку яких здійснюють компанії-підрядники "Bank of Georgia" – "МС+" та "Azri", зафіксовано збої, а також включається аудіозапис", – йдеться у заяві міської влади, опублікованій по обіді.

Кажуть, що компанії уже працюють над усуненням проблеми.