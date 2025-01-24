Про це 24 Каналу розповів грузинський журналіст Іраклі Табліашвілі, зазначивши, що вже 57-й день у Грузії тривають протести. Мітингувальники мають на меті виходити на вулиці так довго, як це буде потрібно, щоб їхні вимоги було виконано.

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Мирні протести в Грузії

Іраклі Табліашвілі наголосив, що грузини, які виходять на вулиці проти проросійської влади організовують лише мирні протести.

Кожного дня збирається 10 – 15 тисяч людей, проте є і символічні події, на які приходять ще більше громадян,

– зауважив він.

Журналіст анонсував, що грузини обов'язково вийдуть із мирним протестом 24 лютого 2025 року, в день нападу Росії на Україну, щоб підтримати українську боротьбу в третю річницю російського вторгнення.

Важливо! 14 грудня 2024 року в Грузії відбулися "вибори" президента, де главу держави вперше обирали не громадяни, а колегія з 300 виборців. Легітимність цих виборів не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція, адже єдиним кандидатом був проросійський Михайло Кавелашвілі, підтриманий партією "Сила народу" та Бідзіною Іванішвілі. Зміни до Конституції 2017 року зменшили роль президента до церемоніальної, а влада сконцентрована в руках керівної "Грузинської мрії".

Як у США можуть підтримати Грузію

Опозиційну президентку Грузії Саломе Зурабішвілі було запрошено на інавгурації Дональда Трампа. Вона була присутня там 20 січня 2025 року.

Саломе Зурабішвілі є законно обраним президентом, яка всупереч бажанню партії "Грузинська мрія" зберігає легітимність. Підтвердженням цього є те, що її визнають у Конгресі США,

– сказав Іраклі Табліашвілі.

Він зазначив, що Саломе Зурабішвілі раніше також зустрічалась із новообраним президентом США Дональдом Трампом та лідером Франції Еммануелем Макроном.

Рівень її легітимності на Заході дуже високий. Вона тримає прапор незалежної Грузії разом із прапором Євросоюзу. Зурабішвілі доносить грузинський голос до західних лідерів,

– висловився журналіст.

Влада Сполучених Штатів Америки може посилювати санкції проти членів "Грузинської мрії" – партії, яка прийшла до влади незаконно.

За словами Іраклі Табліашвілі, не лише США накладатимуть свої обмеження на грузинську владу, але й Британія. Це пов'язано із незаконною діяльністю та співпрацею з Росією.

"На Грузію чекає економічний колапс, адже, без підтримки західних країн та власної армії, нелегітимна грузинська влада не зможе забезпечувати базові потреби держави, що призведе до її падіння", – додав він.