Об этом 24 Каналу рассказал грузинский журналист Иракли Таблиашвили, отметив, что уже 57-й день в Грузии продолжаются протесты. Митингующие намерены выходить на улицы так долго, как это потребуется, чтобы их требования были выполнены.

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Мирные протесты в Грузии

Иракли Таблиашвили отметил, что грузины, которые выходят на улицы против пророссийской власти организуют только мирные протесты.

Каждый день собирается 10 – 15 тысяч человек, однако есть и символические события, на которые приходят еще больше граждан,

– отметил он.

Журналист анонсировал, что грузины обязательно выйдут с мирным протестом 24 февраля 2025 года, в день нападения России на Украину, чтобы поддержать украинскую борьбу в третью годовщину российского вторжения.

Важно! 14 декабря 2024 года в Грузии состоялись "выборы" президента, где главу государства впервые выбирали не граждане, а коллегия из 300 избирателей. Легитимность этих выборов не признают действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция, ведь единственным кандидатом был пророссийский Михаил Кавелашвили, поддержанный партией "Сила народа" и Бидзиной Иванишвили. Изменения в Конституцию 2017 года уменьшили роль президента до церемониальной, а власть сконцентрирована в руках правящей "Грузинской мечты".

Как в США могут поддержать Грузию

Оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили была приглашена на инаугурацию Дональда Трампа. Она присутствовала там 20 января 2025 года.

Саломе Зурабишвили является законно избранным президентом, которая вопреки желанию партии "Грузинская мечта" сохраняет легитимность. Подтверждением этого является то, что ее признают в Конгрессе США,

– сказал Иракли Таблиашвили.

Он отметил, что Саломе Зурабишвили ранее также встречалась с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Уровень ее легитимности на Западе очень высок. Она держит флаг независимой Грузии вместе с флагом Евросоюза. Зурабишвили доносит грузинский голос до западных лидеров,

– высказался журналист.

Власти Соединенных Штатов Америки могут ужесточать санкции против членов "Грузинской мечты" – партии, которая пришла к власти незаконно.

По словам Иракли Таблиашвили, не только США будут накладывать свои ограничения на грузинскую власть, но и Великобритания. Это связано с незаконной деятельностью и сотрудничеством с Россией.

"Грузию ждет экономический коллапс, ведь, без поддержки западных стран и собственной армии, нелегитимная грузинская власть не сможет обеспечивать базовые потребности государства, что приведет к ее падению", – добавил он.