Легитимность назначенных выборов не признают действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии.

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Что известно об избирательной системе в Грузии

Так, выборы, на которых победу одержала действующий президент Саломе Зурабишвили, стали последними, когда главу государства выбирал народ. В 2024 году это право делегировали коллегии избирателей, в которую входят:

Парламент Грузии – все 150 депутатов;

Верховный совет Аджарии (автономный регион в составе Грузии) – 21 член (полный состав);

Верховный совет Абхазии (грузинский регион, который оккупировала Россия) – 20 членов (полный состав);

Районные Сакребуло – 109 депутатов муниципальных органов власти разных регионов страны.

В 2017 году Грузия приняла изменения в Конституцию, которые были якобы направлены на укрепление парламентской демократии, уменьшение политической поляризации и согласование с европейскими нормами. Согласно изменениям, роль президента в стране стала больше церемониальной.

Важно, что на нынешних выборах присутствует всего один кандидат – пророссийский ветеран футбола Михаил Кавелашвили, член партии "Сила народа", формально отколовшейся от правящей "Грузинской мечты". Его кандидатуру выбрал Бидзина Иванишвили. Поскольку власть в Грузии аккумулируется в руках "Грузинской мечты", то победа Кавелашвили фактически очевидна.

Заметим, 26 октября пророссийская партия "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах в Грузии. Она получила 51% голосов, хотя часть социологических опросов отдавала лидерство оппозиционной коалиции. Четыре партии, являющиеся противниками "Грузинской мечты" в совокупности набрали 38%.