Возле центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта" и здания парламента Грузии, состоялись массовые протесты. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

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Почему грузины собрались на митинг возле парламента

Причиной протестов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который объявил, что правительство Грузии отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

В Грузии проходят акции протеста / "Эхо Кавказа"

Оппозиция считает, что такое решение является предательством национальных интересов и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление страны к европейской интеграции. По их словам, эти действия ставят под угрозу будущее Грузии и разрушают многолетние усилия по сближению с Европой.

Грузины вышли на митинг против новой пророссийской власти / "Эхо Кавказа"

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Обратите внимание! Митинг был организован через социальные сети. Тем временем президент Саломе Зурабишвили провела срочные консультации с дипломатами и оппозицией, после чего выступила с обращением.

Оппозиция Грузии вышла на протест против "Грузинской мечты" / "Эхо Кавказа"

Ранее Европейский совет объявил, что процесс интеграции Грузии фактически заморожен из-за действий "Грузинской мечты". В Брюсселе и других европейских столицах заявили, что не могут поддержать открытие переговоров по вступлению Грузии в ЕС, пока страна не отменит законы, которые противоречат европейским ценностям и принципам.

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