Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа". Грузинская оппозиция не признает результаты выборов и планирует бойкотировать работу парламента.

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Протест перед первым заседанием парламента Грузии

Так, сообщается, что тысячи людей прибыли шествием к проспекту Руставели, разместив там палатки и генераторы.

Силовики не препятствовали протесту. МВД Грузии сообщило о задержании одного митингующего. Утверждается, что тот напал на полицейского. В то же время у входов в парламент усилили защиту, установив дополнительные заграждения. Количество силовиков также увеличилось.

Несмотря на протесты, партия "Грузинская мечта" провела первое заседание нового парламента. Ни один из представителей оппозиции на нем не присутствовал.

В СМИ сообщают, что перед зданием звучало обращение: "Рабы России, просим освободить Грузию. Иначе против вас будут приняты меры, предусмотренные законом". Также протестующие забросали яйцами здание парламента.

Протестующие скандируют перед парламентом: смотрите видео

Отмечается, что во время инаугурационного заседания Шалву Папуашвили оставили на посту спикера. В парламенте создали одну фракцию – партии власти "Грузинская мечта", которая насчитывает 80 членов. Ее главой станет Мамука Мдинарадзе. Кроме того, во время первого заседания стало известно имена некоторых министров. Так, МИД Грузии возглавит Мака Бочоришвили, Минюст возглавит Анри Оханашвили, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Давид Сонгулашвили.