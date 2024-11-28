Біля центрального офісу панівної партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту Грузії відбулися масові протести. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Эхо Кавказа".
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Чому грузини зібрались на мітинг біля парламенту
Причиною протестів стала заява прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який оголосив, що уряд Грузії відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.
У Грузії проходять акції протесту / "Эхо Кавказа"
Опозиція вважає, що таке рішення є зрадою національних інтересів і порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення країни до європейської інтеграції. За їхніми словами, ці дії ставлять під загрозу майбутнє Грузії та руйнують багаторічні зусилля щодо зближення з Європою.
Грузини вийшли на мітинг проти нової проросійської влади / "Эхо Кавказа"
Як проходили протести у Тбілісі: дивіться відео "Эхо Кавказа"
Зверніть увагу! Мітинг був організований через соціальні мережі. Тим часом президентка Саломе Зурабішвілі провела термінові консультації з дипломатами та опозицією, після чого виступила зі зверненням.
Опозиція Грузії вийшла на протест проти "Грузинської мрії" / "Эхо Кавказа"
Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично заморожено через дії "Грузинської мрії". У Брюсселі та інших європейських столицях заявили, що не можуть підтримати відкриття переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, поки країна не скасує закони, які суперечать європейським цінностям і принципам.
Що відомо про антиросійські мітинги у Грузії
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає результати парламентських виборів, які вона назвала "російськими виборами", і закликала до проведення мітингу.
- Після підрахунку голосів з 99% дільниць керівна партія "Грузинська мрія" набрала майже 54% голосів, хоча екзитполи, зокрема Edison Research, показували перемогу опозиції з 51,9% голосів.
- Нещодавно протестувальники проводили ніч перед парламентом, вимагаючи нових виборів.