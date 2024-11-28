Біля центрального офісу панівної партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту Грузії відбулися масові протести. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Эхо Кавказа".

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Чому грузини зібрались на мітинг біля парламенту

Причиною протестів стала заява прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який оголосив, що уряд Грузії відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.

У Грузії проходять акції протесту / "Эхо Кавказа"

Опозиція вважає, що таке рішення є зрадою національних інтересів і порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення країни до європейської інтеграції. За їхніми словами, ці дії ставлять під загрозу майбутнє Грузії та руйнують багаторічні зусилля щодо зближення з Європою.

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Зверніть увагу! Мітинг був організований через соціальні мережі. Тим часом президентка Саломе Зурабішвілі провела термінові консультації з дипломатами та опозицією, після чого виступила зі зверненням.

Опозиція Грузії вийшла на протест проти "Грузинської мрії" / "Эхо Кавказа"

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично заморожено через дії "Грузинської мрії". У Брюсселі та інших європейських столицях заявили, що не можуть підтримати відкриття переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, поки країна не скасує закони, які суперечать європейським цінностям і принципам.

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