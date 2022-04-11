"Травневі веселощі" бункерного довбограя мають зірвати: як далі розвиватиметься війна

Ситуація залишається важкою. Противник наполегливо намагається створити собі зручні умови для початку активної фази стратегічної наступальної операції на південному сході нашої країни.

Ворог "тасує" ударні угруповання

Усіми правдами та неправдами триває поповнення його ударних угруповань. Причому це продовжує здійснюватися як у процесі їхнього зосередження, так і навіть розгортання.

Зверніть увагу Нейтралітет може зробити наступною мішеню Путіна ще одну країну

Фіксується перекидання свіжих сил і засобів противника в район Василівки, в трикутнику Токмак – Пологи – Чернігівка, а також на південний захід від Волновахи.

В районі Ізюма противник паралельно зі спробами активно діяти в південно-західному та південному напрямках продовжує так само накопичувати сили та засоби у складі свого ударного угруповання, яке оперує на цьому напрямку. Процес цей для нього досить складний – ЗСУ мають можливість доволі щільного вогневого впливу по комунікаціях супротивника в цьому районі (мається на увазі район транспортного вузла біля Куп'янська і далі вздовж річки Оскол).

Куди кинуть окупантів з-під Києва та Чернігова

Триває накопичення оперативно-тактичних резервів. Частина сил зі складу яких, треба розуміти, буде виділена в стратегічний резерв. Зосередження таких сил і засобів відзначається в районі Богучар та Валуйки.

Так само немає жодного сумніву, що із відновленням мінімально необхідного рівня боєздатності командування військ противника використає як для поточного посилення своїх угруповань, котрі вже діють, так і для виділення в резерв свої частини та підрозділи зі складу колишніх Київського та Чернігівського угруповань.

При цьому приблизно третину з їх складу продовжує займати позиційний район по рубежу дороги Гомель – Клинці – Брянськ. Проте немає жодного сумніву, що значна їх частина буде після "відновлення" введена у бій по лінії Золочів – Вовчанськ або ж для прикриття правого флангу Ізюмського угруповання та направлення на Великий Бурлук (у районі Шевченкового, можливо по рубежу Печеніги – Старий Салтів ).

Головним чином – зі складу тих, хто діяв на першому етапі в Сумській області (там ступінь "розгрому" виявився поза межею розуміння, тому їх, швидше за все, поповнюватимуть "київськими" та "чернігівськими", а потім посилюватимуть усіма ними разом флангові зони Ізюмського угруповання).

Цікаво За нас воюють невідспівані й неоплакані, або який містичний знак побачили у Бородянці

Гарячі напрямки

Шляхом проведення низки тактичних активних дій російське військове командування намагається отримати зручні вихідні рубежі для переходу в масований і великомасштабний наступ. Поки що виходить це у них не дуже вдало, але в цьому відношенні "явно ще не вечір".

У цьому питанні характерні спроби російських військ діяти на південний схід від Запоріжжя і на північний захід від Волновахи, з метою створити оперативні передумови для подальшого оперативно-тактичного наступу на північ і північний захід.

Де поховають травневий "тріумф" Путіна

У Херсонсько-Миколаївській операційній зоні противник з метою утримання ним плацдарму на правому березі Дніпра прагне проводити так звану "активну оборону", час від часу вчиняючи контратакувальні дії на тактичному рівні. Треба розуміти, таким чином намагаючись нівелювати процес постійного тиску ЗСУ на обидва фланги свого плацдарму.

Наприклад, прагнучи утримати за собою прибережну дорогу між Херсоном та Лиманами, противник нещодавно спробував активізуватися на ділянці Софіївка – Олександрівка із невдалими для себе наслідками.

Особливо командування військ противника на цій ділянці непокоїть можливість просування ЗСУ уздовж дороги Миколаїв – Херсон на ділянці від Посад-Покровського до Чорнобаївки, а також уздовж дороги Мар'янське – Берислав, у спільній дирекції на переправу через Дніпро біля Нової Каховки.

У разі "подальшого погіршення ситуації" в цій операційній зоні командування військ противника, немає жодного сумніву, спробує буквально "чіплятися за кожен клаптик землі" на правому березі Дніпра. Бо в іншому випадку стратегічне значення всієї цієї операційної зони дуже різко і значно зросте і явно не на користь окупантів. Більше того, в такому випадку вся "травневі веселощі" бункерного довбо**ба, які намічаються та плануються, взагалі можуть бути на корені зірвані й пох**ені.

Актуальне Окупанти націлилися на захоплення двох міст Луганщини, але починають втрачати Херсонщину

Незламна зона ООС

Безпосередньо в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ОС) противник займається спробами фронтального витіснення наших військ із позицій, що раніше займалися.

"Невидимий" фронт

Зокрема, запеклі бої йдуть по лінії Святогірськ – Рубіжне, безпосередньо в зоні Сєверодонецьк – Лисичанськ, Попасна – Бахмут та від Торецька до Вугледара, враховуючи Авдіївку та район Мар'їнка – Курахове. Перманентні наступальні дії противника на цих ділянках поки парируються наполегливою обороною ОС.

Противник веде щільну різновидову розвідку та моніторинг як безпосередньо в операційних зонах та районах, так і в оперативній і стратегічній глибині бойових порядків ЗСУ. Відзначається різка активізація його технічної розвідки.

Також відзначаються неодноразові та наполегливі спроби збирати інформацію в інтернеті щодо переміщення сил і засобів ЗСУ, активізувати "роботу з опитуваннями" серед громадян України, які проживають на неокупованій території країни (особливо в районах, які прилягають до основних операційних зон) і співчувають "проведенню спеціальної військової операції РФ" тощо.

У низці районів і зон, особливо прилеглих до основних операційних зон, фіксується досить активна діяльність диверсійно-розвідувальної мережі противника. Крім того, загальна оперативна ситуація посилюється активізацією криміналітету в цих районах.

До теми – у США озвучили імовірні плани Росії щодо наступної хвилі війни в Україні: дивіться відео