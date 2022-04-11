"Майское веселье" бункерного долбограя должны сорвать: как дальше будет развиваться война

Ситуация остается тяжелой. Противник упорно пытается создать себе удобные условия для начала активной фазы стратегической наступательной операции на юго-востоке нашей страны.

Враг "тасует" ударные группировки

Всеми правдами и неправдами идет пополнение его ударных группировок. Причем это продолжает осуществляться как в процессе их сосредоточения, так и даже в развертывании.

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Фиксируется перекидывание свежих сил и средств противника в район Васильевки, в треугольнике Токмак – Пологи – Черниговка, а также юго-западнее Волновахи.

В районе Изюма противник параллельно с попытками активно действовать в юго-западном и южном направлениях продолжает также накапливать силы и средства в составе своей ударной группировки, оперирующей на этом направлении. Процесс этот для него достаточно сложен – ВСУ имеют возможность достаточно плотного огневого воздействия по коммуникациям противника в этом районе (имеется в виду район транспортного узла возле Купянска и дальше вдоль реки Оскол).

Куда бросят оккупантов из-под Киева и Чернигова

Продолжается накопление оперативно-тактических резервов. Часть сил из состава которых, следует понимать, будет выделена в стратегический резерв. Сосредоточение таких сил и средств отмечается в районе Богучара и Валуйки.

Также нет никакого сомнения, что с восстановлением минимально необходимого уровня боеспособности командование войск противника использует как для текущего усиления своих уже действующих группировок, так и для выделения в резерв свои части и подразделения из состава бывших Киевской и Черниговской группировок.

При этом примерно треть из их состава продолжает занимать позиционный район по рубежу дороги Гомель – Клинцы – Брянск. Однако нет никакого сомнения, что значительная их часть будет после "восстановления" введена в бой по линии Золочев – Волчанск или для прикрытия правого фланга Изюмской группировки и направления на Большой Бурлук (в районе Шевченковского, возможно по рубежу Печенеги – Старый Салтов).

Главным образом – из состава тех, кто действовал на первом этапе в Сумской области (там степень "разгрома" оказалась за пределом понимания, поэтому их, скорее всего, будут пополнять "киевскими" и "черниговскими"), а затем будут усиливать всеми ими вместе фланговые зоны Изюмской группировки).

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Горячие направления

Путем проведения ряда тактических активных действий российское военное командование пытается получить удобные выходные рубежи для перехода в массированное и крупномасштабное наступление. Пока выходит это у них не очень удачно, но в этом отношении "явно еще не вечер".

В этом вопросе характерны попытки русских войск действовать юго-восточнее Запорожья и северо-западнее Волновахи, с целью создать оперативные предпосылки для дальнейшего оперативно-тактического наступления на север и северо-запад.

Где похоронят майский "триумф" Путина

В Херсонско-Николаевской операционной зоне противник с целью удержания им плацдарма на правом берегу Днепра стремится проводить так называемую "активную оборону", время от времени совершая контратакующие действия на тактическом уровне. Надо понимать, таким образом, пытаясь нивелировать процесс постоянного давления ВСУ на оба фланга своего плацдарма.

Например, стремясь удержать за собой прибрежную дорогу между Херсоном и Лиманами, противник недавно попытался активизироваться на участке Софиевка – Александровка с неудачными последствиями.

Особенно командование войск противника на этом участке беспокоит возможность продвижения ВСУ вдоль дороги Николаев – Херсон на участке от Посад-Покровского до Чернобаевки, а также вдоль дороги Марьянское – Берислав в общей дирекции на переправу через Днепр возле Новой Каховки.

В случае "дальнейшего ухудшения ситуации" в этой операционной зоне командование войск противника, нет никакого сомнения, попытается буквально "цепляться за каждый клочок земли" на правом берегу Днепра. Ибо в противном случае стратегическое значение всей этой операционной зоны очень резко и значительно возрастет и явно не в пользу оккупантов. Более того, в таком случае все "майское веселье" бункерного долбо**ба, которое намечается и планируется, вообще могут быть на корню сорваны и пох**ены.

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Несокрушимая зона ООС

Непосредственно в зоне проведения операции Объединенных сил (ОС) противник занимается попытками фронтального вытеснения наших войск с ранее занимавшихся позиций.

"Невидимый" фронт

В частности, ожесточенные бои идут по линии Святогорск – Рубежное, непосредственно в зоне Северодонецк – Лисичанск, Попасная – Бахмут и от Торецка до Угледара, учитывая Авдеевку и район Марьинка – Курахово. Перманентные наступательные действия противника на этих участках пока парируются упорной обороной ОС.

Противник ведет плотную разнообразную разведку и мониторинг, как непосредственно в операционных зонах и районах, так и в оперативной и стратегической глубине боевых порядков ВСУ. Отмечается резкая активизация его технической разведки.

Также отмечаются неоднократные и настойчивые попытки собирать информацию в интернете о перемещении сил и средств ВСУ, активизировать "работу с опросами" среди граждан Украины, проживающих на неоккупированной территории страны (особенно в районах, примыкающих к основным операционным зонам) и сочувствующих "проведению специальной военной операции РФ" и т.д.

В ряде районов и зон, особенно прилегающих к основным операционным зонам, фиксируется достаточно активная деятельность диверсионно-разведывательной сети противника. Кроме того, общая оперативная ситуация усугубляется активизацией криминалитета в этих районах.

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