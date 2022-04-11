Донецкое направление

На Донецком направлении оккупанты непрерывно обстреливают Лисичанск. В городе остается, по предварительным подсчетам, около 20 тысяч человек. Кроме того, рашисты нанесли авиаудары возле Рубежного и Попасной.

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По информации местных источников "Правого Дела", противник намерен прорвать оборону ВСУ в районе населённого пункта Новотошковское и города Попасная. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника.

Южнобужское направление

На Южнобужском направлении враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.

Следует заметить, что за последние сутки с целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области.

Херсонщина оккупантам не по зубам

В настоящее время бои ведутся на территории Херсонской области. И благодаря героизму ВСУ, освобождены очередные населенные пункты. Более того, речь идет о том, что украинские военные оттесняют российских оккупантов из Херсонской области. Враг пытался восстановить свое положение – занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка.

Кстати, пользуясь случаем, хотел бы опровергнуть заявления Арестовича о том, что россияне добровольно покинут Херсонскую область. Нет. По информации британской разведки, в планах россиян – так называемый сухопутный коридор из Крыма к оккупированным территориям Луганской и Донецкой областей.

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Харьковское направление

Харьковское направление. Трудные бои идут вблизи поселка Барвенково и на Изюмском направлении. Тем не менее, даже по сообщениям российской стороны, никакого продвижения кафиры не достигли.

В направлении Изюма перебрасывается 18-я мотострелковая дивизия, созданная буквально за год до начала активной фазы войны. Это – кадрированная дивизия, оснащенная новейшими видами вооружения, но пока никаких успехов у нее нет.

Хотел бы привлечь внимание разведобщества: по данным местных источников аналитического отдела общественной инициативы "Правое Дело", в городе Купянск сейчас проходят ремонтные работы вблизи моста с целью улучшения логистики. Соответственно на аэродроме возле Купянска сейчас размещаются до 12 вертолетов Ка-52, которые обеспечивают огневую поддержку колонн россиян, наносят удары по позициям ВСУ.

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Провал орды уже не скрыть

Вся эта картина гласит: заявления РФ о том, что они полностью выполнили первый этап плана "спецоперации", является абсолютным блефом. Единственный областной центр, который они контролируют – это Херсон. Им не удалось взять под свой контроль ни один другой областной центр – ни Харьков, ни Сумы, ни Мариуполь, который фактически является административным центром свободной Донетчины, ни Северодонецк в Луганской области. Устояли Киев и Чернигов.

В настоящее время полностью освобождены от оккупантов Киевская, Черниговская и Сумская области. Причем заявления о том, что россияне вроде бы просто отводят войска и передислоцируют их на восток и что только с этим связано освобождение этих территорий, совершенно не соответствуют действительности.

Освобождение территорий произошло благодаря ударам ВСУ и сил территориальной обороны, выдержавшим наступление россиян и перешедшим к решительному контрнаступлению. Что и обусловило позорное бегство оккупантов из этих территорий.

Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!

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