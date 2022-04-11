Законы жанра

Это говорит, что возложенные надежды публики на “жёлтый уровень” режиссёры должны будут оправдать и в скором времени в Курской области, что-то должны будут взорвать или кого-либо арестовать. Например, арестуют очередную группу российских неонацистов, которых назовут украинскими, готовившими террористический акт.

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Этим действом они так же отвлекут внимание от позора в Украине и в очередной раз создадут прецедент для "оправдания" войны против Украины.

Русское счастье

Классика жанра, хотя, даже если не говорить про инсценировку, россияне ведут себя крайне нелогично в условиях ведения войны против Украины.

Им ещё очень сильно везёт, что Украина ведёт эту войну цивилизованно и не наносит удары по территории России, хотя такие возможности у ВСУ есть.

В остальном же, даже если в России, что-то взорвётся, то в любом случае #этонемы

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: