Закони жанру

Це каже, що покладені надії публіки на "жовтий рівень" режисери повинні будуть виправдати і незабаром у Курській області щось повинні будуть підірвати або когось заарештувати. Наприклад, заарештують чергову групу російських неонацистів, яких назвуть українцями, які готували терористичний акт.

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Цим дійством вони також відвернуть увагу від ганьби в Україні і в черговий раз створять прецедент для виправдання війни проти України.

Щастя

Класика жанру, хоча навіть якщо не говорити про інсценування, росіяни поводяться вкрай нелогічно в умовах ведення війни проти України. Їм ще дуже щастить, що Україна веде цю війну цивілізовано і не завдає ударів по території Росії, хоча такі можливості у ЗСУ є.

В іншому ж, навіть якщо в Росії щось вибухне, то в будь-якому випадку це не ми.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: