Ви теж могли цього не помітити: одна з популярних пісень Челентано була написана вигаданою мовою
- Адріано Челентано у 1972 році випустив пісню, яка була написана вигаданою мовою, що імітує американську англійську.
- Попри відсутність реальних слів, пісня стала світовим хітом, демонструючи, що музика може передавати емоції без зрозумілого тексту.
Уявіть собі пісню, слова якої не мають жодного сенсу, але вона стає світовим хітом. Саме так сталося у 1972 році, коли легендарний італійський співак Адріано Челентано випустив композицію "Prisencolinensinainciusol".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео kontramarka.ua у TikTok.
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Як з'явилася пісня "Prisencolinensinainciusol"
На початку 70-х років світ був захоплений рок-н-ролом, а англійська мова стала синонімом модної музики. Челентано зауважив цікавий феномен: більшість його італійських слухачів із захопленням слухали англомовні хіти, хоча не розуміли їхнього змісту.
Це наштовхнуло артиста на ідею – створити пісню, що звучала б як англійська, але насправді не містила жодного реального слова.
Так з'явилася "Prisencolinensinainciusol" – трек, у якому всі слова є вигаданими, але їхня вимова імітує американську англійську. Челентано настільки майстерно передав звучання справжньої мови, що слухачі підспівували і навіть не підозрювали, що співають суцільну "абракадабру".
Адріано Челентано виконує "Prisencolinensinainciusol": дивіться відео
Пісня швидко набрала популярності, а сам Челентано довів, що музика – це не лише текст, а й потужна емоція, яка здатна підкорювати серця навіть вигаданою мовою.
Нагадаємо, що нещодавно в TikTok завірусився хіт Челентано Il Tempo Se Ne Va. У своїх відео під цю пісню користувачі діляться моментами, які викликають у них теплі спогади та позитивні емоції.