Ви теж могли цього не помітити: одна з популярних пісень Челентано була написана вигаданою мовою

Уявіть собі пісню, слова якої не мають жодного сенсу, але вона стає світовим хітом. Саме так сталося у 1972 році, коли легендарний італійський співак Адріано Челентано випустив композицію "Prisencolinensinainciusol".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео kontramarka.ua у TikTok.

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Як з'явилася пісня "Prisencolinensinainciusol"

На початку 70-х років світ був захоплений рок-н-ролом, а англійська мова стала синонімом модної музики. Челентано зауважив цікавий феномен: більшість його італійських слухачів із захопленням слухали англомовні хіти, хоча не розуміли їхнього змісту.

Це наштовхнуло артиста на ідею – створити пісню, що звучала б як англійська, але насправді не містила жодного реального слова.

Так з'явилася "Prisencolinensinainciusol" – трек, у якому всі слова є вигаданими, але їхня вимова імітує американську англійську. Челентано настільки майстерно передав звучання справжньої мови, що слухачі підспівували і навіть не підозрювали, що співають суцільну "абракадабру".

Адріано Челентано виконує "Prisencolinensinainciusol": дивіться відео

Пісня швидко набрала популярності, а сам Челентано довів, що музика – це не лише текст, а й потужна емоція, яка здатна підкорювати серця навіть вигаданою мовою.

Нагадаємо, що нещодавно в TikTok завірусився хіт Челентано Il Tempo Se Ne Va. У своїх відео під цю пісню користувачі діляться моментами, які викликають у них теплі спогади та позитивні емоції.