Брелки, які блимали під час дзвінка: в мережі згадали культовий аксесуар нульових

У соцмережах згадали один із найвідоміших аксесуарів епохи кнопкових телефонів. Йдеться про брелки, які починали блимати щоразу, коли хтось телефонував. Найцікавіше, що з роками люди досі дивуються, як працювали аксесуари.

Як працювали брелки, які світилися під час дзвінка, розповідають під тредом @a.losya.zem.

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Що українці пам'ятають про культові аксесуари

Користувачка @a.losya.zem опублікувала допис, який швидко знайшов відгук серед людей, що застали період, коли телефони носили з брелками, що починали світитися під час дзвінка. До того ж чимало пам'ятають такі брелки, що були капсулами та пахли.

А помните, були оці брелоки на телефон, які світилися, коли хтось дзвонив. Мені 24, і я досі не розумію як працювала ця "тєкхналоджа",

– підписала дівчина фото з брелками.

У коментарях користувачі почали ділитися спогадами про популярний аксесуар. Зокрема, одна з користувачок написала пояснення, яке отримала від ChatGPT. Відповідно до нього все полягало у тому, як працювали старі мобільні телефони.

Телефони стандарту 2G/GSM перед початком дзвінка або під час отримання SMS випромінювали досить потужні імпульси електромагнітних хвиль. А усередині брелка була невелика котушка з тонкого мідного дроту, яка виконувала роль так званої антени.

І коли радіохвилі проходили через цю котушку, у ній виникав слабкий електричний струм завдяки явищу електромагнітної індукції.

Цього струму вистачало, щоб короткочасно живити маленький світлодіод, а тому брелок починав блимати.

Чи будуть працювати такі брелки зараз

Чимало користувачів виявили бажання знову скористуватися такими брелками, але сучасні смартфони використовують інші стандарти мобільного зв'язку, а тому працюють інакше та мають інші характеристики сигналу.

Відтак, легендарні брелки з 2000-х років здебільшого вже не реагують на дзвінки так, як це було за часів кнопкових телефонів.