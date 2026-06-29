Как работали брелки, которые светились во время звонка, рассказывают в ветке @a.losya.zem.

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Что украинцы помнят о культовых аксессуарах

Пользовательница @a.losya.zem опубликовала пост, который быстро нашел отклик среди людей, заставших тот период, когда телефоны носили с брелками, которые начинали светиться во время звонка. К тому же многие помнят такие брелки, которые были в форме капсул и пахли.

А помните, были такие брелки для телефона, которые светились, когда кто-то звонил. Мне 24, и я до сих пор не понимаю, как работала эта "техналоджа",

– подписала девушка фото с брелками.

В комментариях пользователи начали делиться воспоминаниями об этом популярном аксессуаре. В частности, одна из пользовательниц написала объяснение, которое получила от ChatGPT. Согласно ему, все заключалось в том, как работали старые мобильные телефоны.

Телефоны стандарта 2G/GSM перед началом звонка или во время получения SMS излучали довольно мощные импульсы электромагнитных волн. А внутри брелка находилась небольшая катушка из тонкой медной проволоки, которая выполняла роль так называемой антенны.

И когда радиоволны проходили через эту катушку, в ней возникал слабый электрический ток благодаря явлению электромагнитной индукции.

Этого тока хватало, чтобы на короткое время питать маленький светодиод, и поэтому брелок начинал мигать.

Будут ли работать такие брелки сейчас

Многие пользователи выразили желание снова воспользоваться такими брелками, но современные смартфоны используют другие стандарты мобильной связи, а потому работают иначе и имеют другие характеристики сигнала.

Поэтому легендарные брелки 2000-х годов в большинстве случаев уже не реагируют на звонки так, как это было во времена кнопочных телефонов.