Відомий актор Едвард Нортон розкрив, у чому криється секрет успіху в будь-якій сфері

Відомий актор Едвард Нортон одним реченням розкрив секрет досягнення успіху в будь-якій сфері діяльності. Чотириразовий номінант на премію "Оскар" поділився особистим досвідом.

Власник компанії BlackBird Media Джефф Гейден проаналізував інтерв'ю Нортона для CBS News Sunday Morning, пише 24 Канал.

Дивіться також Без права на помилку: що відомо про єдину людину у світі, яка малює відомі лінії на Rolls-Royce

Нортон одним реченням розкрив секрет успіху

Джефф Гейден у своїй колонці в Inc. Magazine звернув увагу, що Нортон досягнув успіху, вірячи в себе. Одного разу актору сказали знайти іншу професію, проте він вірив у себе. Тверезо оцінюючи свою діяльність, Нортон у довгостроковій перспективі все ж зумів досягти успіху.

У мене був один із тих моментів, коли хтось саджає тебе і каже: "Тобі слід зайнятися чимось іншим". Дуже, дуже відомий кастинг-директор, один із тих, перед ким ви сподіваєтеся опинитися. Якщо ви не стикалися з такими моментами, коли люди висловлюють фундаментальну невпевненість в обраному вами шляху, і ви не можете пробитися через це, то, найімовірніше, ви не на своєму місці,

– сказав Нортон.

Як підкреслив Джефф Гейден, зусилля, знання, навички, досвід, фокус та інші якості – це список речей, які справді важливі для досягнення успіху. Проте, якщо спиратися на досвід Нортона, найбільше значення має те, коли люди говорять вам про вашу діяльність, і ви можете це подолати.

Як наголосив Гейден, необхідно вірити в себе, щоб пробитися у будь-якій сфері діяльності, навіть якщо у вас є сумніви щодо певних своїх якостей. Нортон був готовий старанно й наполегливо працювати, ризикувати, щоб домогтися успіху, і в нього це вийшло.



Едвард Нортон / Фото з фейсбуку актора

Якщо ви готові старанно працювати, бути наполегливим і ризикувати, то того, ким ви є, більш ніж достатньо - навіть якщо ви відчуваєте, що у вас немає переваг. Ви можете відкрити свій власний бізнес, створювати свої власні продукти, знайти партнерів та інвесторів. Єдине, що вас стримує – це ви самі,

– пояснив експерт.

Джефф Гейден радить для досягнення успіху аналізувати короткострокові результати своєї роботи, виправляти те, що не працює, та оцінювати свої дії тверезим поглядом.

"Будьте розумні, логічні та розважливі, оцінюючи сьогоднішній день, і вірте в завтрашній день. Якщо ви не можете цього зробити, то, як каже Нортон, ви, ймовірно, не на своєму місці", – підсумував експерт.

До речі, Стів Джобс вважав, що мета лідера – допомагати людям ставати кращими, а не створювати комфортні умови.