Однією з головних унікальних торгових пропозицій автомобілів Rolls-Royce є те, що вони виготовляються вручну, пише 24 Канал. Інтер'єри кожної моделі виготовляються з використанням особливих матеріалів, кольорів і навіть різних типів оздоблення відповідно до побажань замовника.

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Робота Марка Корта збільшує ціну на Rolls-Royce

Цей рівень розкішної персоналізації в оздобленні доходить навіть до ручного розпису ліній, який виконує лише одна людина у світі – Марк Корт. Він працює на цій посаді з моменту приєднання до компанії у 2003 році, після того, як був художником сільських вивісок.

Смуги, що простягаються від фар по всій довжині до задньої частини автомобіля, стали однією з головних ознак, які Rolls-Royce використовує для того, щоб вказати на якість своєї продукції.



Марк Корт / Фото Ottocrank

Робота Курта пов'язана з великим тиском, оскільки це завершальний етап виробничого процесу, і тут немає місця для помилок. Фарба, яку він наносить, моментально з'єднується з зовнішнім шаром автомобіля.

Це означає, що достатньо лише одного маленького ковзання, щоб зіпсувати дорогий екстер'єр Rolls-Royce. Тому будь-яка помилка вимагатиме повторного фарбування всієї поверхні. На нанесення однієї лінії рідини може піти більше трьох годин.

"Унікальність полягає в тому, що я роблю це повністю вручну, і я єдиний в Rolls-Royce, хто може це робити", – казав Корт.

Одна така лінія може збільшити ціну Rolls-Royce на 100 тисяч доларів, що більше за багато сучасних авто. Це значно більше, аніж перший електромобіль на сонячних батареях, що скоро з'явиться на дорогах.



Марк Корт /Фото з reddit

Його робота не обмежується лише прямими лініями. Він також відповідає за нанесення на автомобілі Rolls-Royce спеціальних малюнків, фігур та ініціалів.

Корт використовує спеціально обрізані пензлі, які дозволяють мінімізувати появу ліній з'єднання. Він також припудрює пальці перед фарбуванням, щоб рука плавно ковзала по кузову автомобіля.

Робота Корта вимагає надзвичайної концентрації, тому він зізнається, що рідко бере відпустку, оскільки це призводить до втрати фокуса. Коли у нього з'являється час за межами заводу Rolls-Royce, Корт любить подорожувати, демонструючи свої унікальні навички на публічних виставках.