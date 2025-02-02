Стартап-компанія Aptera Motors повідомила, що поставки почнуться до клієнтів до кінця 2025 року, при цьому буде виконано майже 50 000 замовлень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Модель втричі ефективніша за стандартний електромобіль

Модель Aptera може проїхати до 640 кілометрів на одному заряді від зарядного пристрою для електромобілів.

Однак головною перевагою є технологія на сонячних батареях, яка дозволяє проїжджати до 64 кілометрів без підзарядки на день. Ця технологія навіть працює в похмуру погоду.

"Створюючи суперефективний автомобіль, ми можемо використовувати меншу батарею, що робить його більш доступним за ціною, і ми можемо їздити на більші відстані", – сказав в інтерв'ю Fox News співзасновник Aptera Motors Стів Фамбро.

Aptera стверджує, що вже має понад 46 000 попередніх замовлень через майже трирічне відставання від графіка.

Стартап використав краудфандинг, щоб залучити до участі звичайних людей, і останні 60 мільйонів доларів допомогли завершити виробництво.

За словами Aptera, модель втричі ефективніша за стандартний електромобіль, а аеродинамічний опір зменшився на 50%. Aptera обіцяє розганятися з нуля до 100 кілометрів на годину менш ніж за шість секунд.

Всередині Aptera виглядає як космічний корабель з вигнутими формами та природними текстурами.