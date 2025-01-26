Фахівці TopSpeed підкреслили, що впровадження синтетичного електропалива може дати чиновникам ще одну форму екологічно чистого транспорту, якою вони можуть спробувати скористатися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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У Британії пропонують розвивати електропаливо

Експерти підкреслюють, що нова сполука дозволить зменшити викиди, використовуючи існуючі технології, в той час як електромобілі все ще далеко за межами цінового діапазону для багатьох автомобілістів.

Синтетичне паливо виготовляється з води та вуглекислого газу й може вироблятися з використанням повністю відновлюваних джерел енергії.

Використовуючи наявні ресурси вуглекислого газу, паливо не спричиняє більше викидів парникових газів, ніж ті, що вже існують.

Хоча електромобілі пропонують значні екологічні переваги, вони вимагають значного розвитку інфраструктури та мають багато компромісів,

– заявили в TopSpeed.

"У цьому контексті електропаливо є переконливою альтернативою. Це синтетичне паливо пропонує спосіб зменшити викиди, використовуючи при цьому існуючі технології двигунів внутрішнього згоряння", – додали фахівці.



Автомобілі / Фото iStock

Синтетичне паливо можна придбати у Великій Британії лише в обмеженій кількості торгових точок, що робить його важкодоступним. Проте, синтетичне паливо вже впроваджується в деяких регіонах Європи, а в разі успіху до нього, ймовірно, приєднаються й інші.

Деякі виробники вже зрозуміли це і профінансували дослідження з розробки синтетичного палива. Porsche є одним з лідерів у цій технології і має спеціалізований завод у Чилі, який виробляє відповідні суміші. Інші великі бренди, такі як Audi та BMW, також інвестують значні кошти в розробку синтетичного палива.

На відміну від електромобілів, які потребують розгалуженої інфраструктури та нових технологій, електропаливо може працювати на існуючих транспортних засобах без модифікацій,

– додали в TopSpeed.

Як наголосили фахівці, "це робить їх практичним рішенням для збереження мільйонів автомобілів, що вже є на дорогах, включаючи улюблену класику".

Синтетичне паливо може принести користь не лише автомобілям, але й операторам автозаправних станцій. Екологічно чисте паливо не потребуватиме встановлення великої кількості нових зарядних станцій, як у випадку з електромобілями.