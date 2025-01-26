Специалисты TopSpeed подчеркнули, что внедрение синтетического электротоплива может дать чиновникам еще одну форму экологически чистого транспорта, которой они могут попробовать воспользоваться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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В Британии предлагают развивать электротопливо

Эксперты подчеркивают, что новое соединение позволит уменьшить выбросы, используя существующие технологии, в то время как электромобили все еще далеко за пределами ценового диапазона для многих автомобилистов.

Синтетическое топливо изготавливается из воды и углекислого газа и может производиться с использованием полностью возобновляемых источников энергии.

Используя имеющиеся ресурсы углекислого газа, топливо не вызывает больше выбросов парниковых газов, чем те, что уже существуют.

Хотя электромобили предлагают значительные экологические преимущества, они требуют значительного развития инфраструктуры и имеют много компромиссов,

– заявили в TopSpeed.

"В этом контексте электротопливо является убедительной альтернативой. Это синтетическое топливо предлагает способ уменьшить выбросы, используя при этом существующие технологии двигателей внутреннего сгорания", – добавили специалисты.



Автомобили / Фото iStock

Синтетическое топливо можно приобрести в Великобритании только в ограниченном количестве торговых точек, что делает его труднодоступным. Однако, синтетическое топливо уже внедряется в некоторых регионах Европы, а в случае успеха к нему, вероятно, присоединятся и другие.

Некоторые производители уже поняли это и профинансировали исследования по разработке синтетического топлива. Porsche является одним из лидеров в этой технологии и имеет специализированный завод в Чили, который производит соответствующие смеси. Другие крупные бренды, такие как Audi и BMW, также инвестируют значительные средства в разработку синтетического топлива.

В отличие от электромобилей, которые требуют разветвленной инфраструктуры и новых технологий, электротопливо может работать на существующих транспортных средствах без модификаций,

– добавили в TopSpeed.

Как отметили специалисты, "это делает их практическим решением для сохранения миллионов автомобилей, что уже есть на дорогах, включая любимую классику".

Синтетическое топливо может принести пользу не только автомобилям, но и операторам автозаправочных станций. Экологически чистое топливо не потребует установки большого количества новых зарядных станций, как в случае с электромобилями.