Сообщает 24 Канал со ссылкой на Ecoticias. Завод Covanta Michigan Waste-to-Energy производит 68 мегаватт электроэнергии, поставляя чистую энергию примерно до 800 000 домов.

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Как в США получают энергию из мусора

Утилизация отходов остается одной из ключевых экологических проблем современности. Однако в США работают заводы, превращающие мусор в источник энергии.

В частности, предприятия Covanta в Соединенных Штатах ежегодно перерабатывают сотни тысяч тонн отходов, генерируя электроэнергию для домов и коммерческих помещений. Одним из примеров этой инновации является завод Covanta Alexandria, который сжигает до 350 000 тонн бытовых отходов ежегодно при высоких температурах.

Полученный пар используется для производства чистой энергии, которой хватает для обеспечения примерно 15 000 домохозяйств в течение года. Такой подход не только помогает утилизировать отходы, но и способствует уменьшению выбросов парниковых газов. Благодаря работе Covanta их объем сократился более чем на 331 000 метрических тонн, что эквивалентно исчезновению 65 000 автомобилей с дорог в течение года.

В США мусор превращают в энергию / Фото Unsplash

Кроме экологических преимуществ, производство энергии из мусора также приносит экономическую выгоду. Например, завод Covanta Michigan Waste-to-Energy генерирует 68 мегаватт электроэнергии, что обеспечивает чистой энергией около 800 000 домов.

Кроме того, предприятия Covanta извлекают металлы и другие материалы, пригодные для повторного использования. Это уменьшает потребность в закупке нового сырья и одновременно увеличивает доходы местных властей.

Таким образом, общины могут превратить мусор в возможность стимулировать экономическое развитие и решать экологические проблемы.