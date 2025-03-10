Одним из главных уникальных торговых предложений автомобилей Rolls-Royce является то, что они изготавливаются вручную, пишет 24 Канал. Интерьеры каждой модели изготавливаются с использованием особых материалов, цветов и даже различных типов отделки в соответствии с пожеланиями заказчика.

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Работа Марка Корта увеличивает цену на Rolls-Royce

Этот уровень роскошной персонализации в отделке доходит даже до ручной росписи линий, который выполняет только один человек в мире – Марк Корт. Он работает на этой должности с момента присоединения к компании в 2003 году, после того, как был художником сельских вывесок.

Полосы, простирающиеся от фар по всей длине до задней части автомобиля, стали одним из главных признаков, которые Rolls-Royce использует для того, чтобы указать на качество своей продукции.



Марк Корт / Фото Ottocrank

Работа Курта связана с большим давлением, поскольку это завершающий этап производственного процесса, и здесь нет места для ошибок. Краска, которую он наносит, моментально соединяется с внешним слоем автомобиля.

Это означает, что достаточно лишь одного маленького скольжения, чтобы испортить дорогой экстерьер Rolls-Royce. Поэтому любая ошибка потребует повторной покраски всей поверхности. На нанесение одной линии жидкости может уйти более трех часов.

"Уникальность заключается в том, что я делаю это полностью вручную, и я единственный в Rolls-Royce, кто может это делать", – говорил Корт.

Одна такая линия может увеличить цену Rolls-Royce на 100 тысяч долларов, что больше многих современных авто. Это значительно больше, чем первый электромобиль на солнечных батареях, что скоро появится на дорогах.



Марк Корт /Фото с reddit

Его работа не ограничивается только прямыми линиями. Он также отвечает за нанесение на автомобили Rolls-Royce специальных рисунков, фигур и инициалов.

Корт использует специально обрезанные кисти, которые позволяют минимизировать появление линий соединения. Он также припудривает пальцы перед покраской, чтобы рука плавно скользила по кузову автомобиля.

Работа Корта требует чрезвычайной концентрации, поэтому он признается, что редко берет отпуск, поскольку это приводит к потере фокуса. Когда у него появляется время за пределами завода Rolls-Royce, Корт любит путешествовать, демонстрируя свои уникальные навыки на публичных выставках.