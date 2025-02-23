Одна из ключевых мыслей об управлении Стива Джобса заключается в том, что его цель – не создавать комфортные условия, а помогать людям становиться лучше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fortune.

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Философия лидерства Стива Джобса

Многие руководители игнорируют этот принцип, не давая своим подчиненным возможности расти. Джобс понимает, что для достижения больших результатов необходимо покидать зону комфорта, брать на себя ответственность и искать инновационные решения.



Хороший лидер делает определенные вещи / Фото Pexels

Джобс был убежден, что его задача – мотивировать людей на достижение результатов, которые они сами могли бы считать невозможными. Он не стремился стать популярным среди сотрудников или создать комфортную рабочую атмосферу, а вместо этого устанавливал высокие стандарты, помогая каждому достичь максимума своих возможностей.

Как применить подход Джобса в управлении

Чтобы использовать этот метод эффективно, стоит придерживаться нескольких ключевых принципов:

Четкие ожидания

Работники должны понимать, каких результатов от них ожидают и почему это важно. Если цель понятна, люди с большей мотивацией принимают вызовы и прилагают усилия для их достижения.

Постоянная поддержка и обратная связь

Высокие стандарты должны сочетаться с необходимыми ресурсами и наставничеством. Важно регулярно предоставлять честную обратную связь, чтобы сотрудники знали, в чем они достигают успеха, а что стоит усовершенствовать. Это помогает им расти без ощущения чрезмерного давления.

Баланс между требовательностью и поддержкой

Джобс всегда находил баланс между высокими ожиданиями и поддержкой команды. Руководитель должен вдохновлять сотрудников выходить за пределы своих возможностей, одновременно проявляя уважение, понимание и заботу об их благополучии.