Владелец компании BlackBird Media Джефф Гейден проанализировал интервью Нортона для CBS News Sunday Morning, пишет 24 Канал.

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Нортон одним предложением раскрыл секрет успеха

Джефф Гейден в своей колонке в Inc. Magazine обратил внимание, что Нортон достиг успеха, веря в себя. Однажды актеру сказали найти другую профессию, однако он верил в себя. Трезво оценивая свою деятельность, Нортон в долгосрочной перспективе все же сумел достичь успеха.

У меня был один из тех моментов, когда кто-то сажает тебя и говорит: "Тебе следует заняться чем-то другим". Очень, очень известный кастинг-директор, один из тех, перед кем вы надеетесь оказаться. Если вы не сталкивались с такими моментами, когда люди выражают фундаментальную неуверенность в выбранном вами пути, и вы не можете пробиться через это, то, скорее всего, вы не на своем месте,

– сказал Нортон.

Как подчеркнул Джефф Гейден, усилия, знания _COPY2 навыки, опыт, фокус и другие качества – это список вещей, которые действительно важны для достижения успеха. Однако, если опираться на опыт Нортона, наибольшее значение имеет то, когда люди говорят вам о вашей деятельности, и вы можете это преодолеть.

Как отметил Гейден, необходимо верить в себя, чтобы пробиться в любой сфере деятельности, даже если у вас есть сомнения относительно определенных своих качеств. Нортон был готов усердно и упорно работать, рисковать, чтобы добиться успеха, и у него это получилось.



Эдвард Нортон / Фото с фейсбука актера

Если вы готовы усердно работать, быть настойчивым и рисковать, то того, кем вы являетесь, более чем достаточно - даже если вы чувствуете, что у вас нет преимуществ. Вы можете открыть свой собственный бизнес, создавать свои собственные продукты, найти партнеров и инвесторов. Единственное, что вас сдерживает – это вы сами,

– объяснил эксперт.

Джефф Гейден советует для достижения успеха анализировать краткосрочные результаты своей работы, исправлять то, что не работает, и оценивать свои действия трезвым взглядом.

"Будьте умны, логичны и рассудительны, оценивая сегодняшний день, и верьте в завтрашний день. Если вы не можете этого сделать, то, как говорит Нортон, вы, вероятно, не на своем месте", – подытожил эксперт.

Кстати, Стив Джобс считал, что цель лидера – помогать людям становиться лучше, а не создавать комфортные условия.