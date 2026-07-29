Цей продукт він міг їсти тричі на день: яка була улюблена їжа Альберта Айнштайна

Альберт Айнштайн увійшов в історію як автор теорії відносності та один із найвидатніших фізиків усіх часів. Водночас геній науки мав доволі прості гастрономічні вподобання.

Був навіть продукт, який він настільки полюбляв, що був готовий їсти його під час кожного прийому їжі. Про те, якими були гастрономічні вподобання Айнштайн, розповідає Daily Meal.

Що любив їсти Айнштайн?

Після того як у 1928 році лікарі порадили Айнштайну перейти на вегетаріанське харчування через проблеми зі здоров'ям і хронічні захворювання, гриби стали невіддільною частиною його раціону. Найбільше він любив білі гриби.

Домогосподарка Герта Вальдов, яка жила разом із вченим, розповідала, що він настільки захоплювався грибами, що міг їсти їх тричі на день. З 1929 по 1932 рік Айнштайн мешкав у будинку серед соснових лісів Капута на північному сході Німеччини, де часто сам збирав білі гриби, які потім готувала Вальдов.

Білі гриби / Фото Unsplash

Окрім того, що фізик полюбляв їсти гриби на сніданок, він також їв їх разом із макаронами. Одним із його улюблених поєднань була яєчна локшина заправлена грибами креміні, оливковою олією та сиром романо.

Айнштайн загалом віддавав перевагу простій домашній їжі. До переходу на дієту його улюбленою стравою була німецька смажена свинина.

Альберт Айнштайн / Архівне фото

Дитинство майбутній лауреат Нобелівської премії частково провів у Мілані. Там його сестра захопилася італійською кухнею та згодом передала свої знання економці Айнштайна, яка часто готувала для нього традиційну пасту болоньєзе з пармезаном або томатним соусом.

Не відмовлявся вчений і від десертів, хоча й тут обирав прості страви. Він дуже любив полуницю, міг їсти її у великих кількостях, а після вечері часто смакував тарілкою полуниці зі сметаною.