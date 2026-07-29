Был даже продукт, который он настолько любил, что готов был есть его во время каждого приема пищи. О том, какими были гастрономические предпочтения Эйнштейна, рассказывает Daily Meal .

Что любил есть Эйнштейн?

После того как в 1928 году врачи посоветовали Эйнштейну перейти на вегетарианское питание из-за проблем со здоровьем и хронических заболеваний, грибы стали неотделимой частью его рациона. Больше всего он любил белые грибы.

Домохозяйка Герта Вальдов, жившая вместе с ученым, рассказывала, что он настолько увлекался грибами, что мог есть их трижды в день. С 1929 по 1932 год Эйнштейн жил в доме среди сосновых лесов Капута на северо-востоке Германии, где часто сам собирал белые грибы, которые затем готовила Вальдов.

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Белые грибы / Фото Unsplash

Кроме того, что физик любил есть грибы на завтрак, он также ел их вместе с макаронами. Одним из его любимых сочетаний была яичная лапша, заправленная грибами кремни, оливковым маслом и сыром романо.

Эйнштейн в общем предпочитал обычную домашнюю пищу. До перехода на диету его любимым блюдом была немецкая жареная свинина.

Альберт Эйнштейн / Архивное фото

Детство будущего лауреата Нобелевской премии частично провел в Милане. Там его сестра увлеклась итальянской кухней и впоследствии передала свои знания экономке Эйнштейна, часто готовившей для него традиционную пасту болоньезе с пармезаном или томатным соусом.

Не отказывался ученый и от десертов, хотя и здесь выбирал простые блюда . Он очень любил клубнику, мог есть ее в больших количествах, а после ужина часто наслаждался тарелкой клубники со сметаной.