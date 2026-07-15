24 Канал собрал шесть культовых украинских блюд, которые иностранцы сначала панически боятся даже попробовать, но потом нередко просят добавки.

Холодец: мясное желе

Главным кошмаром для иностранных гостей часто становится холодец. Для большинства жителей Западной Европы и США желе – это исключительно сладкий десерт со вкусом клубники или вишни.

Когда они видят на тарелке прозрачную дрожащую массу, внутри которой застыли кусочки мяса и чеснок, их мозг отказывается это воспринимать. Однако после первой же ложки с острым хреном или горчицей весь скептицизм обычно исчезает, уступая место восторгу от насыщенного мясного вкуса.

Традиционный холодец / depositphotos

Культовое сало

Еще одним вызовом является легендарное украинское сало. Пока мы спорим, какое сало лучше – с прорезями или нежное "генеральское", иностранцы смотрят на этот продукт с ужасом.

Они привыкли к бекону, в котором много мяса, которое обязательно нужно подвергнуть термической обработке. Употребление сырого, консервированного солью свиного жира кажется им мгновенным ударом по печени.

Украинское сало / pexels.com

Специфическая кровяная колбаса

Настоящим психологическим барьером для туристов становится домашняя кровянка. Это блюдо пугает их еще на этапе перечисления ингредиентов.

Сочетание гречки или пшена с термически обработанной свиной кровью звучит для многих как элемент мистического ритуала, а не сытного обеда.

Впрочем, преодолев страх и попробовав хорошо обжаренную, горячую кровянку со шкварками, иностранцы удивляются ее нежности. Многим она напоминает британский черный пудинг, но в разы вкуснее.

Окрошка: суп с газировкой или кефиром

Не меньше удивляет иностранцев летняя окрошка. Холодные супы существуют во многих культурах, но концепция окрошки ломает все европейские шаблоны.

Попытка залить мелко нарезанные овощи и колбасу кислым кефиром или хлебным квасом вызывает у них искреннее недоумение. Им трудно понять сочетание традиционно горячих ингредиентов с холодными газированными напитками.

Однако в июльскую жару этот суп становится для путешественников настоящим спасением.

Таранька: рыба с "подозрительным" запахом

Еще один специфический продукт – сушеная и вяленая рыба, которую мы называем таранькой. Это неотъемлемая часть нашей пивной культуры, но для европейцев она выглядит странно.

Они привыкли к аккуратному филе без костей, поэтому сухая рыба с головой и чешуей вызывает у них подозрение. Более того, ее резкий запах они часто трактуют как признак испорченного продукта.

Сушеная рыба / pixabay

Вареники с вишней: обед-десерт

Замыкают наш рейтинг сладкие вареники с вишней, которые вызывают у гостей когнитивный диссонанс. Вареники с картофелем или мясом иностранцы воспринимают прекрасно, ведь это аналог их равиоли.

Но когда им подают вареники с ягодами, обильно политые сметаной, они теряются. Дело в том, что за рубежом не принято подавать сладкое блюдо в качестве полноценной основной порции на обед вместо супа или мяса.

Однако сочетание горячего теста, кисло-сладкой вишни и прохладной жирной сметаны навсегда покоряет сердца иностранных гурманов.