24 Канал зібрав шість культових українських страв, які іноземці спочатку панічно бояться навіть куштувати, але потім нерідко просять добавки.

Холодець: м'ясне желе

Головним кошмаром для іноземних гостей часто стає холодець. Для більшості жителів Західної Європи та США желе – це виключно солодкий десерт зі смаком полуниці чи вишні.

Коли вони бачать на тарілці прозору тремтячу масу, всередині якої застигли шматочки м’яса та часник, їхній мозок відмовляється це сприймати. Проте після першої ж ложки з гострим хріном або гірчицею весь скепсис зазвичай зникає, поступаючись місцем захвату від насиченого м'ясного смаку.

Традиційний холодець / depositphotos

Культове сало

Ще одним викликом є легендарне українське сало. Поки ми сперечаємося, яке сало краще – з проріззю чи ніжне "генеральське", іноземці дивляться на цей продукт із жахом.

Вони звикли до бекону, де є багато м'яса, яке обов'язково потрібно термічно обробити. Споживання сирого, консервованого сіллю свинячого жиру здається їм миттєвим ударом по печінці.

Українське сало / pexels.com

Специфічна кров'янка

Справжнім психологічним бар'єром для туристів стає домашня кров'янка. Ця страва лякає їх ще на етапі оголошення інгредієнтів.

Поєднання гречки або пшона з термічно обробленою свинячою кров'ю звучить для багатьох як елемент містичного ритуалу, а не ситного обіду.

Втім, переборовши страх і скуштувавши добре обсмажену, гарячу кров'янку зі шкварками, іноземці дивуються її ніжності. Багатьом вона нагадує британський чорний пудинг, але в рази смачніший.

Окрошка: суп із газованкою або кефіром

Не менше дивує іноземців літня окрошка. Холодні супи існують у багатьох культурах, але концепція окрошки ламає всі європейські шаблони.

Спроба залити дрібно нарізані овочі та ковбасу кислим кефіром або хлібним квасом викликає у них щире непорозуміння. Їм важко збагнути поєднання традиційно гарячих інгредієнтів із холодними газованими напоями.

Проте в липневу спеку цей суп стає для мандрівників справжнім порятунком.

Таранька: риба з "підозрілим" запахом

Ще один специфічний продукт – сушена та в'ялена риба, яку ми називаємо таранькою. Це невіддільна частина нашої пивної культури, але для європейців вона виглядає дивно.

Вони звикли до акуратного філе без кісток, тому суха риба з головою та лускою викликає у них підозру. Щобільше, її різкий запах вони часто трактують як ознаку зіпсованого продукту.

Сушена риба / pixabay

Вареники з вишнею: обідо-десерт

Замикають наш рейтинг солодкі вареники з вишнею, які викликають у гостей когнітивний дисонанс. Вареники з картоплею чи м'ясом іноземці сприймають чудово, бо це аналог їхніх равіолі.

Але коли їм приносять вареники з ягодами, рясно политі сметаною, вони губляться. Справа в тому, що за кордоном не заведено подавати солодку страву як повноцінну основну порцію на обід замість супу чи м'яса.

Проте поєднання гарячого тіста, кисло-солодкої вишні та прохолодної жирної сметани підкорює серця іноземних ласунів назавжди.