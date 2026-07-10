24 Канал. Как выглядел аутентичный украинский стритфуд два столетия назад и почему он мог бы легко конкурировать с современной мировой быстрой пищей , объяснил

Пирожки "с пыли, с жара" и культовые перепечки

Главным аналогом современного сэндвича в XIX веке были пирожки. На каждом городском базаре или сельской ярмарке стояли торговки с огромными корзинами, завернутыми в теплые одеяла. Это позволяло часами сохранять выпечку горячей.

Наибольшим спросом среди беднейшего населения и путешественников пользовались жареные и печеные пирожки с горохом, капустой, картофелем или грибами. Они стоили копейки, однако были невероятно сытными.

Еще одним хитом уличного меню того времени были лепешки со шкварками. Дрожжевое тесто смешивали с обжаренным салом и запекали – такой перекус давал энергию на весь день, и его было максимально удобно есть прямо на ходу.

Сладости во фритюре: предки современных пончиков

Если современная молодежь любит донаты, то украинцы в XIX веке обожали вергуны и пундики. Эти изделия из теста жарили в кипящем смальце или масле (фактически, в старинном фритюре).

Вергуны делали детям в качестве лакомства во время праздничных гуляний.

Для тех, кто хотел чего-то более изысканного, продавали шулики или ломанцы. Это были плотные лепешки, которые продавцы ломали на мелкие кусочки прямо на глазах у покупателя и заливали густой медово-маковой заправкой.

Украинские вергуны / magnific.com

Фастфуд в поле: дорожные вареники

Несмотря на то, что вареники считаются традиционным ресторанным или домашним блюдом, они также выполняли роль "сухого пайка".

Когда крестьяне отправлялись на целый день в поле на жатву, или казаки и чумаки собирались в путь, женщины отваривали вареники с капустой или картофелем, тщательно смазывали их маслом, чтобы не слипались, и заворачивали в плотную чистую ткань или платок. В таком виде фастфуд оставался свежим и сытным в течение дня.

Сегодня элементы старинного стритфуда все чаще появляются в меню современных крафтовых заведений, доказывая, что украинская быстрая еда была не только сытной, но и обладала уникальным аутентичным вкусом.