Поки "Боривітер" у Лондоні: українців просять допомогти врятувати останню мозаїку Алли Горської

І все більше людей зараз говорять про "Боривітер", проте під загрозою остання робота Алли Горської – мозаїка "Птах". Що про неї треба знати та як допомогти – розповість 24 Канал з посиланням на блог Софії Безверхої.

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Чому "Птах" під загрозою?

Більшість мозаїк Алла Горська та її чоловік Віктор Зарецький створили на Донеччині та Луганщині, тому зараз абсолютна більшість мозаїк або перебуває на окупованих територіях, або знищена під час боїв. Зокрема й "Боривітер" та "Дерево життя", які були в Маріуполі.

Тому зараз українці мають змогу побачити лише дві оригінальні роботи Алли Горської. Панно "Вітер" – єдина робота Горської, котра збереглася у Києві та розташована на будівлі колишнього ресторану "Вітряк". Ще одна робота є на Черкащині. І це остання робота художниці.

У 1970 році Горська та Зарецький створили мозаїку на будівлі їдальні "Супій" у селі Гельмязів Черкаської області. Так з'явилася мозаїка "Птах". І, на жаль, вона стала останньою роботою художниці, бо через кілька місяців її убили.



Будівля їдальні "Супій" з мозаїкою Алли Горської / Фото YourArt

Однак будівля колишньої їдальні не має жодного охоронного статусу, що фактично ставить під загрозу існування цієї пам'ятки. Тому за ініціативи Семена Гришина з'явилася петиція до Уряду з вимогою внести будівлю "Супій" та мозаїку "Птах" до переліку культурної спадщини, що допоможе зберегти роботу Горської і Зарецького. З необхідних 25 000 підписів зараз є лише понад 6 000. Кожен підпис може допомогти зберегти останню роботу видатної дисидентки та одну з останніх, які залишилися цілими.



Петиція щодо мозаїки Алли Горської та Віктора Зарецького / Скриншот

У червні 2025 року завершилася реалізація проєкту, який ініціювали маркетплейс ROZETKA разом із громадською організацією Ukraine WOW і Фондом Алли Горської та Віктора Зарецького – відтворення мозаїки "Боривітер". ЇЇ створили у вигляді конструкції з 68 частин, аби транспортувати по світу. Спершу роботу презентували у Києві, а 14 липня Олександр Усик, який 19 липня битиметься з Даніелем Дюбуа, презентував відтворену мозаїку в Лондоні.