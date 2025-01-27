Вчені створили батарею, яка здатна вирішити багато проблем в енергетиці: як саме

Вченим вдалося створити нові алюміній-іонні батареї. за їхніми словами, нові акумулятори допоможуть вирішити проблему зберігання електроенергії.

Розробку представили науковці з Американського хімічного товариства (ACS). Що відомо про новий акумулятор та його можливості – розповідає 24 Канал з посиланням на ACS Central Science.

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Яким чином акумулятор вирішить проблеми енергетики

Зараз найпопулярнішими у світі є літій-іонні акумулятори, проте у них є серйозний недолік – схильність до займання. А ще літій є досить дорогим. Саме тому акумулятори із суттєво дешевшого алюмінію є кращою альтернативою.

Проте та прототипи, які вже існували, також мали проблему – рідний хлорид алюмінію, який часто в таких акумуляторах є електролітом, роз'їдав алюмінієвий анод. А ще він чутливий до вологи. Тому в такому вигляді алюмінієві акумулятори не є ефективними. То ж дослідники вирішили покращити їх. Найперше вони вирішили додати інертну сіль фториду алюмінію до електроліту, що перетворило його на твердотільний. Це покращило сам електроліт.

Також у новій розробці вчені використали фроетиленкарбонат, аби створити тонке тверде покриття на електродах. Це запобігатиме утворенню кристалів алюмінію, які погіршують роботу акумулятора.



Нова алюмінієва батарея / Фото ACS Central Science

Випробування показали, що нова батарея витримує 10 000 циклів зарядки і при цьому втрачає лише до 1% ємності. А частину фториду алюмінію можна відновити одним лише промиванням, що дозволяє переробляти батареї. Також було виявлено покращені показники вологостійкості, фізичної й термічної стабільностей.

Таким чином вченим вдалося створити відносно недорогі акумулятори, які здатні ефективно зберігати електроенергію, що особливо актуально зокрема для зеленої енергетики, на яку зараз роблять ставку у світі.