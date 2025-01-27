Разработку представили ученые из Американского химического общества (ACS). Что известно о новом аккумуляторе и его возможности – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ACS Central Science.

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Каким образом аккумулятор решит проблемы энергетики

Сейчас самыми популярными в мире являются литий-ионные аккумуляторы, однако у них есть серьезный недостаток – склонность к возгоранию. А еще литий является достаточно дорогим. Именно поэтому аккумуляторы с существенно более дешевого алюминия является лучшей альтернативой.

Однако и прототипы, которые уже существовали, также имели проблему – родной хлорид алюминия, который часто в таких аккумуляторах является электролитом, разъедал алюминиевый анод. А еще он чувствителен к влаге. Поэтому в таком виде алюминиевые аккумуляторы не являются эффективными. Поэтому исследователи решили улучшить их. Прежде всего они решили добавить инертную соль фторида алюминия к электролиту, что превратило его в твердотельный. Это улучшило сам электролит.

Также в новой разработке ученые использовали фроэтиленкарбонат, чтобы создать тонкое твердое покрытие на электродах. Это предотвратит образование кристаллов алюминия, которые ухудшают работу аккумулятора.



Новая алюминиевая батарея / Фото ACS Central Science

Испытания показали, что новая батарея выдерживает 10 000 циклов зарядки и при этом теряет лишь до 1% емкости. А часть фторида алюминия можно восстановить одним лишь промывкой, что позволяет перерабатывать батареи. Также были обнаружены улучшенные показатели влагостойкости, физической и термической стабильности.

Таким образом ученым удалось создать относительно недорогие аккумуляторы, которые способны эффективно хранить электроэнергию, что особенно актуально в частности для зеленой энергетики, на которую сейчас делают ставку в мире.