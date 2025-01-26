В 2024 году возобновляемые источники обеспечили 47% электроэнергии, произведенной в Евросоюзе, что составляет 1300 киловатт часов в абсолютных числах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет European Electricity Review 2025, опубликованный британским аналитическим центром Ember.

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Доля ископаемых энергоносителей сокращается

Этот показатель стал новым рекордом, превысив результат 2023 года, когда доля возобновляемых источников составляла 44,8% от общего производства электроэнергии в ЕС.

Ветровые электростанции – 17,4% от общего производства;

Гидроэнергетика – 13,2%;

Солнечные электростанции – 11,1%;

Биоэнергетика – 5,5%.

Если учитывать атомную энергетику как экологически чистый источник, доля экологически чистых источников возрастает до 71%, отмечают авторы исследования.



В Европе чаще используют зеленую энергетику / Pexels

Согласно отчету, за пять лет (с 2019 года) доля ископаемых энергоносителей сократилась с 39% до 29%, в частности газа – с 20% до менее чем 16%.

"Ископаемое топливо постепенно теряет доминирующую роль в поставках энергии в ЕС. Еще в 2019 году, когда стартовала инициатива Green Deal, мало кто мог представить, что энергетический переход будет происходить такими темпами", - отметил Крис Росслоу, старший аналитик по вопросам энергетики и климата в Ember.

Это уже девятый отчет, подготовленный Ember. В рамках исследования анализируются данные о производстве и потреблении электроэнергии во всех странах Евросоюза.