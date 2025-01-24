Стоимость строительства новой станции составляет 450 миллионов евро. Какой будет ВЭС и где ее построят – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Где построят новую ВЭС

До конца 2026 года компания ДТЭК должна завершить строительство второй очереди Тилигульской ВЭС в Николаевской области. Вместо 19 турбин, которые работают сейчас, количество возрастет до 83. Это увеличит мощность ветровой электростанции с 144 до 500 мегаватт.

Стоимость строительства первой очереди составила 200 миллионов евро, то же суммарные затраты на завершение строительства Тилигульской ВЭС составят 650 миллионов евро.

После завершения проекта, согласно прогнозам, Тилигульская ВЭС будет производить ежегодно 1,7 тераватт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить 900 000 домов электричеством. Кроме того, прогнозируемое уменьшение выбросов углекислого газа в атмосфере на 2,1 миллиона тонн ежегодно.



Тилигульская ВЭС станет одной из крупнейших в Украине / Фото ДТЭК

В будущем мощная ветровая электростанция может появиться и в Полтавской области – это будет ВЭС с мощностью 650 мегаватт. В целом в Украине активно развивается альтернативная энергетика, поэтому появляется все больше солнечных, ветровых и других "зеленых" станций.