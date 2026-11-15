Рік майже не виходив із кінотеатру: американець встановив рекорд, в який важко повірити

60-річний американець Гленвуд Хоскін-молодший настільки захопився кіно, що перетворив перегляд фільмів на справжній марафон. За рік чоловік подивився 1207 стрічок у кінотеатрі та встановив світовий рекорд, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса.

Гленвуд із Пенсильванії розпочав свій незвичайний виклик у квітні 2024 року. Щодня він вивчав розклад місцевого кінотеатру та намагався встигнути на якомога більше сеансів – від ранку до півночі, розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

У середньому американець дивився 3,3 фільми на день

Попередній рекорд становив 777 фільмів за рік. Гленвуд не лише перевершив його, а й набагато покращив результат. Найбільше чоловікові подобалися мультфільми та комедії.

Серед улюблених стрічок він назвав "Дикого робота" та "Дедпула і Росомаху". За його словами, перегляд комедій у залі особливо цікавий, адже можна сміятися разом з іншими глядачами.

Як американець заощаджував на походах у кіно

Попри понад тисячу переглянутих фільмів, кіномарафон не коштував Гленвуду захмарних грошей. Він користувався безлімітною підпискою Regal Unlimited приблизно за 28 доларів на місяць.

Їжу чоловік готував удома та брав із собою, а в перервах між сеансами гуляв навколо кінотеатру. Згодом працівники закладу настільки звикли до постійного відвідувача, що навіть допомагали йому знаходити коротші фільми, аби вмістити більше переглядів у день.

Гленвуд зізнався, що йому подобалося не лише дивитися кіно, а й сама можливість виходити з дому, спілкуватися з людьми та ставити перед собою нові цілі.