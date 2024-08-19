Супергеройський фільм кінокомпанії Marvel "Дедпул і Росомаха" відродив тему суперництва між героями. Уважні глядачі могли помітити, що впродовж усього фільму точилось суперництво на визначення лідера та найулюбленішого супергероя. Г'ю Джекман і Раян Рейнольдс пішли далі й почали суперечку в тіктоці. Що нового придумали Дедпул і Росомаха, дізнавайтесь в матеріалі Show 24.

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Дедпул VS Росомаха

Після того, як фільм здобув чималу популярність серед аудиторії та встановив рекорд касових зборів у перший вікенд прокату, супергерої вирішили підлити масла у вогонь. У тіктоці виклали відеоролик, де Г'ю Джекман і Раян Рейнольдс вирішили посперечатись, який із героїв найкращий.

Між ними почалась словесна перепалка під біт, який додав ритму розмові. Росомаха запевняв, що кращий він, бо у нього є леза в руках, він здатний до швидкої регенерації й знявся у багатьох фільмах.

Дедпул же заявив, що Росомаха – лузер, а з тими лезами схожий на котика. Він нагадав, що в нього теж швидка регенерація і його ім'я стоїть перше у заголовку. Пізніше герої почали ображати одне одного, а наприкінці Дедпул зарпопонував зійтись на тому, що вони обидва найкращі. Однак Росомаха вирішив зовсім інакше.

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У коментарях користувачі розділились на два табори: прихильники Дедпула та прихильники Росомахи. Вони почали збирати команди, щоб поглянути чия фан-база більша. Крім того, юзери поділились, що трек настільки їм сподобався, що дехто собі поставив його на дзвінок телефона, а хтось вирішив поєднати в собі два образи супергероїв.

Хто такі Дедпул і Росомаха

Дедпул вважається антигероєм американських коміксів. Одного разу він потрапив до Департаменту X і під час однієї з місій вбив Слейбека, після чого його виключили з програми та відправили під варту. Але за деякий час Дедпулу вдалось утекти. Тривалий час антигерой вбивав, працював найманцем і допомагав канадському уряду.

Фільм "Дедпул і Росомаха" / Кадр із фільму

Персонаж Росомахи був учасником багатьох супергеройських команд: Люди Ікс, Нові Месники, Зброя Ікс, ГІДРА, Нова фантастична четвірка тощо.

Росомаха мав доволі нестабільний характер і травматичне минуле. У 2015 році вийшов фільм, де супергерой помер. Однак по-справжньому героя так ніхто й не поховав, адже він доволі часто з'являвся у фільмах з інших паралельних всесвітів. А у фільмі "Дедпул і Росомаха" автори зробили акцент на тому, щоб довести, що легендарний супергерой таки зробив чимало для кіновсесвіту, і його незаслужено відправили на поличку забутих героїв.

Можемо припустити, що такий хід компанії натякає на те, що фанати Росомахи зможуть його побачити в майбутніх фільмах. А сам супергерой розпочинає новий шлях у світі Marvel.