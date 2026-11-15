Год почти не выходил из кинотеатра: американец установил рекорд, в который трудно поверить

Рекорд Гленвуда Хоскина / Коллаж 24 Канала
60-летний американец Гленвуд Хоскин-младший настолько увлекся кино, что превратил просмотр фильмов в настоящий марафон. За год мужчина посмотрел 1207 фильмов в кинотеатре и установил мировой рекорд, попав в Книгу рекордов Гиннеса.
Гленвуд из Пенсильвании начал свой необычный вызов в апреле 2024 года. Каждый день он изучал расписание местного кинотеатра и старался успеть на как можно больше сеансов – с утра до полуночи, сообщили в Книге рекордов Гиннеса.
В среднем американец смотрел 3,3 фильма в день
Предыдущий рекорд составлял 777 фильмов за год. Гленвуд не только превзошел его, но и значительно улучшил результат. Больше всего мужчине нравились мультфильмы и комедии.
Среди любимых фильмов он назвал "Дикого робота" и ""Дэдпул и Росомаха". По его словам, просмотр комедий в зале особенно интересен, ведь можно смеяться вместе с другими зрителями.
Как американец экономил на походах в кино
Несмотря на более чем тысячу просмотренных фильмов, киномарафон не стоил Гленвуду баснословных денег. Он пользовался безлимитной подпиской Regal Unlimited примерно за 28 долларов в месяц.
Еду мужчина готовил дома и брал с собой, а в перерывах между сеансами гулял вокруг кинотеатра. Со временем сотрудники заведения настолько привыкли к постоянному посетителю, что даже помогали ему находить более короткие фильмы, чтобы он мог посмотреть больше фильмов за день.
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Гленвуд признался, что ему нравилось не только смотреть кино, но и сама возможность выходить из дома, общаться с людьми и ставить перед собой новые цели.
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