Год почти не выходил из кинотеатра: американец установил рекорд, в который трудно поверить

Гленвуд из Пенсильвании начал свой необычный вызов в апреле 2024 года. Каждый день он изучал расписание местного кинотеатра и старался успеть на как можно больше сеансов – с утра до полуночи, сообщили в Книге рекордов Гиннеса.

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В среднем американец смотрел 3,3 фильма в день

Предыдущий рекорд составлял 777 фильмов за год. Гленвуд не только превзошел его, но и значительно улучшил результат. Больше всего мужчине нравились мультфильмы и комедии.

Среди любимых фильмов он назвал "Дикого робота" и ""Дэдпул и Росомаха". По его словам, просмотр комедий в зале особенно интересен, ведь можно смеяться вместе с другими зрителями.

Как американец экономил на походах в кино

Несмотря на более чем тысячу просмотренных фильмов, киномарафон не стоил Гленвуду баснословных денег. Он пользовался безлимитной подпиской Regal Unlimited примерно за 28 долларов в месяц.

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Еду мужчина готовил дома и брал с собой, а в перерывах между сеансами гулял вокруг кинотеатра. Со временем сотрудники заведения настолько привыкли к постоянному посетителю, что даже помогали ему находить более короткие фильмы, чтобы он мог посмотреть больше фильмов за день.

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Гленвуд признался, что ему нравилось не только смотреть кино, но и сама возможность выходить из дома, общаться с людьми и ставить перед собой новые цели.