Краще за сирники й вареники: англієць назвав свою улюблену українську страву

У мережі набирає популярності відео, в якому англієць поетапно обирає улюблену українську страву з кількох традиційних варіантів. Після серії непростих виборів він визначив свого абсолютного фаворита.

Яка страва української кухні є фаворитом англійця?

Спершу йому запропонували обрати між сирниками та бограчем, де переможцем стали перші. У наступному раунді сирники поступилися класиці домашньої кухні. Котлетки з пюрешкою одразу стали новим фаворитом британця.

Англієць обирає улюблену українську страву: дивіться відео

Далі котлетки з пюре тримали позиції в боротьбі із салом на хлібі з часником та навіть із млинцями. Та коли з’явилися вареники, вони зуміли змінити лідера.

Найскладніший вибір був між варениками та борщем. Після паузи та вагань англієць усе ж віддав перевагу борщу.

У фіналі українська класика зійшлася з медівником, однак і тут борщ виявився беззаперечним переможцем. Саме його англієць назвав своєю улюбленою українською стравою.

Яким був рецепт борщу 165 років тому?

Український історик Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube поділився унікальним рецептом борщу 1860 року, який свого часу записав видатний етнограф Микола Маркович.

Згідно з рецептом 1860 року, для приготування борщу потрібні були лише капуста, буряк і м'ясо. Усе це складали до горщика, утрамбовували салом та заливали буряковим квасом.

Борщ / Фото Shutterstock

Коли страва починала закипати, її зливали, після чого знову додавали сало з цибулею. Під час подачі борщ заправляли сметаною.

Пісний варіант борщу також мав свої особливості. М'ясо, сало й сметану замінювали рибою та конопляним маслом з підсмаженою цибулею.

Історик також пояснив, чому у рецепті немає картоплі та томатів. За його словами, у 1860-х ці продукти лише починали з'являтися в Україні і ще не встигли стати частиною традиційної рецептури.

