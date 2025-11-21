Краще за сирники й вареники: англієць назвав свою улюблену українську страву
- Англієць у відео на TikTok обрав свою улюблену українську страву.
- Вона перевершила такі страви, як сирники, котлетки з пюре, вареники та медівник.
У мережі набирає популярності відео, в якому англієць поетапно обирає улюблену українську страву з кількох традиційних варіантів. Після серії непростих виборів він визначив свого абсолютного фаворита.
Яка страва української кухні є фаворитом англійця?
Спершу йому запропонували обрати між сирниками та бограчем, де переможцем стали перші. У наступному раунді сирники поступилися класиці домашньої кухні. Котлетки з пюрешкою одразу стали новим фаворитом британця.
Англієць обирає улюблену українську страву: дивіться відео
Далі котлетки з пюре тримали позиції в боротьбі із салом на хлібі з часником та навіть із млинцями. Та коли з’явилися вареники, вони зуміли змінити лідера.
Найскладніший вибір був між варениками та борщем. Після паузи та вагань англієць усе ж віддав перевагу борщу.
У фіналі українська класика зійшлася з медівником, однак і тут борщ виявився беззаперечним переможцем. Саме його англієць назвав своєю улюбленою українською стравою.
Яким був рецепт борщу 165 років тому?
Український історик Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube поділився унікальним рецептом борщу 1860 року, який свого часу записав видатний етнограф Микола Маркович.
Згідно з рецептом 1860 року, для приготування борщу потрібні були лише капуста, буряк і м'ясо. Усе це складали до горщика, утрамбовували салом та заливали буряковим квасом.
Борщ / Фото Shutterstock
Коли страва починала закипати, її зливали, після чого знову додавали сало з цибулею. Під час подачі борщ заправляли сметаною.
Пісний варіант борщу також мав свої особливості. М'ясо, сало й сметану замінювали рибою та конопляним маслом з підсмаженою цибулею.
Історик також пояснив, чому у рецепті немає картоплі та томатів. За його словами, у 1860-х ці продукти лише починали з'являтися в Україні і ще не встигли стати частиною традиційної рецептури.
За яким рецептом готувала борщ принцеса Діана?
У 1981 році благодійна організація з Йоганнесбурга, попросила відомих особистостей поділитися своїми улюбленими рецептами для кулінарної книги. Багато років потому частину цих листів знайшли, і серед них був лист від принцеси Діани.
У листі вона зізналася, що її улюблена страва – борщ. Вона описала свій варіант українського супу.
Рецепт Діани містить буряк, йогурт, цибулю, курячий бульйон, молоко, сметану, сіль і перець. Попри те, що принцеса ніколи не відвідувала Україну, вона, ймовірно, скуштувала борщ у версії британських кухарів, що й пояснює його нетрадиційний склад.