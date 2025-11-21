Лучше сырников и вареников: англичанин назвал свое любимое украинское блюдо

В сети набирает популярность видео, в котором англичанин поэтапно выбирает любимое украинское блюдо из нескольких традиционных вариантов. После серии непростых выборов он определил своего абсолютного фаворита.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @lukeandvaleriia в TikTok.

Смотрите также Забудьте о сахаре и корице: 3 странные, но удивительно вкусные добавки к кофе

Какое блюдо украинской кухни является фаворитом англичанина?

В сети набирает популярность видео, в котором англичанин выбирает любимое украинское блюдо.

Сначала ему предложили выбрать между сырниками и бограчем, где победителем стали первые. В следующем раунде сырники уступили классике домашней кухни. Котлетки с пюрешкой сразу стали новым фаворитом британца.

Англичанин выбирает любимое украинское блюдо: смотрите видео

Далее котлетки с пюре держали позиции в борьбе с салом на хлебе с чесноком и даже с блинами. Но когда появились вареники, они сумели сменить лидера.

Самый сложный выбор был между варениками и борщом. После паузы и колебаний англичанин все же отдал предпочтение борщу.

В финале украинская классика сошлась с медовиком, однако и здесь борщ оказался безоговорочным победителем. Именно его англичанин назвал своим любимым украинским блюдом.

Каким был рецепт борща 165 лет назад?

Украинский историк Александр Алферов в своем видео на YouTube поделился уникальным рецептом борща 1860 года, который в свое время записал выдающийся этнограф Николай Маркович.

Согласно рецепту 1860 года, для приготовления борща нужны были только капуста, свекла и мясо. Все это складывали в горшок, утрамбовывали салом и заливали свекольным квасом.

Борщ / Фото Shutterstock

Когда блюдо начинало закипать, его сливали, после чего снова добавляли сало с луком. Во время подачи борщ заправляли сметаной.

Постный вариант борща также имел свои особенности. Мясо, сало и сметану заменяли рыбой и конопляным маслом с поджаренным луком.

Историк также объяснил, почему в рецепте нет картофеля и томатов. По его словам, в 1860-х эти продукты только начинали появляться в Украине и еще не успели стать частью традиционной рецептуры.

По какому рецепту готовила борщ принцесса Диана?