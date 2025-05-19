Чоловік заради неї створив нову церкву, але потім віддав наказ про страту: хто така Анна Болейн

19 травня 1536 року за наказом англійського короля Генріха VIII було страчено королеву-консорта і його дружину Анну Болейн. Її звинуватили у подружній зраді та замаху на чоловіка-короля.

Та Анна Болейн назавжди увійшла у світову історію. Не тільки через трагічний фінал життя, але й тому, що через неї утворилася нова гілка християнства. Що варто знати про Анну Болейн – розповідає 24 Канал.

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Що треба знати про Анну Болейн

У 1526 році Анна та король Генріх VIII познайомилися і монарх закохався у дівчину. Проте вона відмовлялася бути коханкою – король був одружений з Катериною Арагонською. Однак, вочевидь, монарх ще до знайомства з Анною думав про розірвання шлюбу.

Річ у тім, що Катерина мала вийти заміж за Артура – брата Генріха, але той помер до прибуття нареченої. Тому Папа Римський благословив шлюб Катерини з братом покійного. Король був невдоволений тим, що дружина так і не змогла народити йому сина – єдиною дитиною була донька Марія, яка ввійшла зголом в історію як Кривава Мері.

То ж закохавшись Генріх VIII вирішив просити Папу Римського Климента VII про анулювання шлюбу з Катериною, щоб він міг одружитися з Анною. Понтифік заперечив. А монарх настільки прагнув одружитися з Анною, що вирішив відректися від католицької церкви та створити власну – англіканську, на чолі якої замість Папи був він сам.



Король Генріх VIII / Портрет

У 1533 році Генріх VIII одружився з Анною Болейн, позбавив королівського титулу Катерину та оголосив королевою-консортом нову дружину. Незабаром вона народила дівчинку – Єлизавету. Це для короля, який бажав спадкоємця, виявилося ударом. Потім Анна народила мертвого сина, через що король вже задумався про розлучення. Ще один викидень посилив ці думки.

У 1536 році, як стверджують історики, прем'єр-міністр Олівер Кромвель організував змову проти Анни та звинуватив її у подружній зраді й спробі замаху на короля. Ба більше, Анну звинуватили в інцесті з рідним братом, якого стратили. Шлюб Генріха VIII і Анни англіканська церква визнала недійсним і через 2 дні, тобто 19 травня 1536 року її стратили.

Донька Анни Єлизавета пізніше стала королевою Англії.