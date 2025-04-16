Вижив у пустелі, але загадково загинув у небі: 5 маловідомих фактів про Антуана де Сент-Екзюпері

Антуан де Сент-Екзюпері – ім’я, яке назавжди закарбувалося в серцях мільйонів читачів завдяки "Маленькому принцу". Проте його життя було далеко не таким казковим, як його твори.

Сент-Екзюпері був аристократом, пілотом, журналістом, філософом і мрійником, чия доля тісно переплелася з небом. 24 Канал зібрав 5 маловідомих фактів, які розкриють письменника з несподіваного боку.

Дивіться також Оркестр грав навіть після аварії, а катастрофу передбачили: 7 дивовижних фактів про "Титанік"

Письменник походив з небагатого дворянського роду

Майбутній письменник походив з небагатого дворянського роду, його титул був віконт. У родині, окрім нього, було ще четверо дітей: дві старші сестри, молодший брат Франсуа та ще одна сестра. Дівчатка мали домашні прізвиська Біше, Моно і Діді, а Антуана в родині називали Тоніо.

Шлях до авіації та перші польоти

Коли розпочалася Перша світова війна, Антуан перебував у приватній школі у швейцарському Фрібурі. Він пережив велику втрату – помер його 15-річний брат, і це викликало в Екзюпері втрату інтересу до навчання. Він намагався стати офіцером, слухав лекції у кількох навчальних закладах і прагнув потрапити до морехідного училища, але не склав іспити й в 1921 році його призвали до армії.

На службі він знайшов своє покликання – став льотчиком. Спочатку цивільним, а потім військовим. Він домігся переведення у винищувальний полк. У 1923 році потрапив в авіакатастрофу і його звільнили, але через три роки він повернувся до льотної діяльності, ставши пілотом поштової компанії. Тоді ж він написав свій перший роман "Південний поштовий".

Антуан де Сент-Екзюпері в кабіні літака / Фото GettyImages

Екзюпері мало не загинув у Лівійській пустелі

У 1935 – 1936 роках Екзюпері працював спеціальним кореспондентом у СРСР та Іспанії, де тривала громадянська війна. Він здобув популярність як журналіст. Однак, він не припинив польоти та неодноразово потрапляв у небезпечні ситуації. Придбавши особистий літак, він спробував здійснити переліт із Парижа до В'єтнаму, але впав у Лівійській пустелі та ледь не загинув від спраги. Його врятували бедуїни.

Писав про авіацію і сенс життя

Усі твори письменника так чи інакше пов’язані з авіацією, через які він висловлював своє розуміння життя. У 1931 році він отримав премію "Феміна" за роман "Нічний політ". Наступного року за цим твором був знятий фільм. У 1939 році за його мотивами була створена однойменна опера.

Після публікації "Військового льотчика", у якому він описав свій досвід участі у Другій світовій війні, американське видавництво запропонувало йому написати казку. Так з'явився "Маленький принц", ілюстрації до якого були виконані самим автором.

Антуан де Сент-Екзюпері / Фото GettyImages

Таємниця загибелі, яку розкрили не одразу

31 липня 1944 року майор Антуан де Сент-Екзюпері не повернувся з бойового польоту. Його літак вирушив з аеродрому на острові Корсика в розвідувальний політ і не повернувся. У 1988 році в околицях Марселя знайшли браслет письменника з гравіювання імені його дружини Консуело, а у 2000 році – частину літака, на якому він літав.

Вже у 2008 році стало відомо, що причиною його загибелі стала атака німецького льотчика, який після багатьох років публічно зізнався у цьому.

До слова, не менш загадково під час Другої світової війни загинув і Петро Франко – син видатного письменника Івана Франка. Згідно з офіційною версією його смерті, чоловік помер у 1943 році внаслідок німецького бомбардування десь між Києвом і Харковом. Водночас дослідники переконані, що насправді Петро Франко був розстріляний.