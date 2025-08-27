Автор книги "Гемінґвей нічого не знає" та ветеран Артур Дронь порадив кілька сучасних письменників, які є учасниками російсько-української війни. Серед його рекомендацій – Ярина Чорногуз, Богдан Коломійчук та Валерій Пузік.

Про це Артур Дронь розповів в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу.

Кого радить почитати Артур Дронь?

Українські військові дедалі частіше заявляють про себе не лише на полі бою, а й у літературі. Письменник Артур Дронь поділився іменами авторів, яких варто почитати.

За його словами, серед таких письменників – розвідниця й морська піхотинця та лауреатка Шевченківської премії з літератури Ярина Чорногуз.

Вірші Ярини дуже глибокі й філософські, нещодавно вийшла її третя книга – "Нічийний шафран". Це поезія крізь час, адресована можливо не так сучасникам, як людям, які будуть після нас,

– зазначає Дронь.

"Нічний шафран" / Фото Yakaboo

Також він радить звернути увагу на автора ретро-детективів і ветерана російсько-української війни Богдана Коломійчука. До служби письменник писав детективи, а цьогоріч видав збірку есеїв "Хороші передчуття". Це книга, яку, за словами Дроня, можна радити кожному, адже нині українцям бракує саме хороших передчуттів.

"Хороші передчуття" / Фото Yakaboo

Він також рекомендував прочитати твори письменника, художника та учасника бойових дій як у зоні АТО, так і під час повномасштабного вторгнення Валерія Пузіка.

"У Валерія є багато щемких і правдивих книг, які вартує прочитати, зокрема "З любов'ю – Тато" і "Мисливці за щастям", – каже ветеран.

"З любов'ю – Тато" / Фото Yakaboo

До слова, є чимало поетів та письменників, яких нагороджували званням Героя України. Серед них – Василь Стус, Дмитро Павличко та Роман Іваничук.