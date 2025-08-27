Автор книги "Хемингуэй ничего не знает" и ветеран Артур Дронь посоветовал несколько современных писателей, которые являются участниками российско-украинской войны. Среди его рекомендаций – Ярина Чорногуз, Богдан Коломийчук и Валерий Пузик.

Об этом Артур Дронь рассказал в эксклюзивном комментарии для 24 Канала.

Кого советует почитать Артур Дронь?

Украинские военные все чаще заявляют о себе не только на поле боя, но и в литературе. Писатель Артур Дронь поделился именами авторов, которых стоит почитать.

По его словам, среди таких писателей – разведчица и морская пехотинца и лауреат Шевченковской премии по литературе Ярина Чорногуз.

Стихи Ярины очень глубокие и философские, недавно вышла ее третья книга – "Ничейный шафран". Это поэзия сквозь время, адресована возможно не так современникам, как людям, которые будут после нас,

– отмечает Дронь.

"Ночной шафран" / Фото Yakaboo

Также он советует обратить внимание на автора ретро-детективов и ветерана российско-украинской войны Богдана Коломийчука. До службы писатель писал детективы, а в этом году издал сборник эссе "Хорошие предчувствия". Это книга, которую, по словам Дроня, можно советовать каждому, ведь сейчас украинцам не хватает именно хороших предчувствий.

"Хорошие предчувствия" / Фото Yakaboo

Он также рекомендовал прочитать произведения писателя, художника и участника боевых действий как в зоне АТО, так и во время полномасштабного вторжения Валерия Пузика.

"У Валерия есть много щемящих и правдивых книг, которые стоит прочитать, в частности "С любовью – Папа" и "Охотники за счастьем", – говорит ветеран.

"С любовью – Папа" / Фото Yakaboo

К слову, есть немало поэтов и писателей, которых награждали званием Героя Украины. Среди них – Василий Стус, Дмитрий Павлычко и Роман Иваничук.