Есть стереотип, который иностранцы чаще всего используют в литературе, чтобы рассказать об Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Читомо".

Как иностранцы чаще всего вспоминают об Украине в книгах?

К сожалению, длительный период времени Украина в мировой литературе была местом трагедии – государством, где произошел взрыв на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС. Говорится о десятках романов, где наше государство упоминается именно так. Первая книга об этом вышла еще в 1986 году с названием "Несчастный случай".

После этого появлялись сотни работ на эту тему: от художественных произведений до коммерческих. Сюжеты разнообразны, однако во всех этих книгах Украина воспринимается как место катастрофы, однако говорится не о национальном уровне, а об угрозе миру, поэтому масштаб несколько смещается.



Украину ассоциируют с Чернобылем / Фото Pexels

Чернобыль буквально упоминается чуть ли не в каждой книге об Украине от иностранного автора. следующие исторические события, которые происходят, все равно так или иначе идут все равно в разрезе трагедии.

К слову, Украина имела разные названия в разные исторические периоды, такие как Ар-Рус, Скалип, Куява, Рутения, Гардарики, что отражало восприятие страны другими народами. Эти исторические названия подчеркивают самостоятельность Украины и отрицают утверждение о ее отсутствии или связи с другими государствами.