Серед українських поетів та письменників є ті, хто отримав це звання. Зокрема, Василь Стус, пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Хто з поетів та письменників має звання Героя України?

Василь Стус отримав нагороду посмертно. Йому його надав колишній президент України Віктор Ющенко.



Василь Стус нагороджений посмертно / Фото з відкритих джерел

Також нагороду отримав Дмитро Павличко. Видатний поет, перекладач, політик і громадський діяч. Отримав звання Герой України (з врученням ордена Держави) 27 вересня 2004 року "за особистий внесок у розвиток української літератури, створення вершинних зразків поетичного слова, плідну державну та політичну діяльність".

Також нагороду має Роман Іваничук – відомий український прозаїк і громадський діяч. Звання Герой України отримав 16 січня 2009 року "за самовіддане служіння Україні, значний особистий внесок у духовне відродження держави, плодотворну літературну і громадську діяльність".

Крім цього, звання Героя України також мають Юрій Мушкетик, Юрій Рибчинський, Борис Олійник та інші.

До слова, на окупованих зараз територіях України народилися видатні діячі, такі як Микола Куліш, Дмитро Донцов, Іван Липа, Володимир Сосюра, Василь Стус, Емма Андієвська, Іван та Надія Світличні, Іван Дзюба, Анатолій Лупиніс, Микола Руденко, Василь Голобородько, Сергій Жадан.

Ці особистості стали знаковими фігурами в українській культурі, політиці та правозахисті, підтверджуючи українську ідентичність окупованих територій.