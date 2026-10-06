Айс-лате тепер можна їсти: баристи вигадали геніальний спосіб
Айс-лате зазвичай асоціюється зі склянкою холодної кави, льодом і молоком. Однак баристи вирішили поглянути на улюблений напій зовсім інакше – і перетворили його на десерт, який можна не пити, а їсти.
Напій готують на основі еспресо, молока та желювального компонента, після чого охолоджують, щоб суміш застигла. Зрештою виходить ніжний кавовий десерт із текстурою желе, але зі знайомим смаком айс-лате, повідомляє 24 Канал.
Як зробити їстівний айс-лате?
Для такого десерту знадобляться міцна кава, молоко, трохи цукру за бажанням і желатин або інший желювальний компонент.
Спочатку готують еспресо, додають підсолоджувач і розчиняють у гарячій каві желатин.
Після цього вливають молоко, перемішують суміш і розливають її у невеликі форми.
Десерт залишають у холодильнику на кілька годин. Коли він застигне, кавове желе можна подавати як звичайний десерт.
Цікавіше за все те, що такий айс-лате можна доповнювати вершками, шоколадом, карамеллю або навіть кулькою морозива. Тож звичайна холодна кава легко перетворюється на десерт, який виглядає незвично, але готується досить просто.